Samsung farkı açıyor: İşte ilk çeyrekte en çok akıllı telefon satan markalar

Pazar araştırma şirketi IDC, 2025'in ikinci çeyreğinde en çok satan akıllı telefon markalarını içeren ön verilerini paylaştı.

Rapor, Samsung'un liderliği Apple'dan geri aldığını ve iki dev arasındaki farkın önemli ölçüde açıldığını gözler önüne serdi.

SAMSUNG LİDER, APPLE İKİNCİ, XIAOMI TAKİPTE

Samsung, yılın ikinci çeyreğinde 58 milyon telefon satarak yüzde 19,7'lik pazar payı ile zirveye yerleşirken, Apple 46,4 milyonluk satışla yüzde 15,7'lik payda kaldı.

Aradaki yaklaşık 12 milyonluk fark dikkat çekerken, 42,5 milyon satış yapan Xiaomi'nin Apple'a yaklaşması da önemli bir gelişme oldu.

BAŞARININ SIRRI: BÜTÇE DOSTU MODELLER

IDC'nin raporuna göre, dünya genelindeki ekonomik belirsizlikler, ikinci çeyrekte tüketicilerin daha fazla bütçe dostu ve ucuz modellere yönelmesine neden oldu.

Samsung'un bu kadar farkla önde olmasının ana nedeni olarak, özellikle Galaxy A36 ve A56 gibi orta segment modellerinin gördüğü büyük ilgi gösteriliyor.