Samsung Galaxy A06 5G, uygun fiyat ve uzun güncelleme desteğiyle geliyor

Haber Merkezi

Samsung, uygun fiyatlı 5G akıllı telefon pazarına yeni bir model daha ekledi: Galaxy A06 5G.

Hindistan'da piyasaya sürülen bu telefon, düşük fiyatı ve uzun yazılım güncelleme desteği ile öne çıkıyor.

4 ANDROİD SÜRÜMÜ GÜNCELLEMESİ

Galaxy A06 5G, 4 büyük Android sürümü güncellemesi alacak. Bu, telefonun uzun yıllar boyunca güncel kalacağı anlamına geliyor. Ayrıca, One UI 7 ile birlikte gelmesi de dikkat çekici bir özellik.

DİĞER ÖZELLİKLER

İşlemci: MediaTek Dimensity 6300

RAM: 4 GB / 6 GB

Depolama: 64 GB / 128 GB

Ekran: 6.7 inç PLS LCD, HD+ çözünürlük, 90 Hz yenileme hızı

Arka Kamera: 50 MP ana kamera, 2 MP makro kamera

Ön Kamera: 8 MP

Batarya: 5.000 mAh, 25W hızlı şarj

FİYAT

Galaxy A06 5G'nin fiyatı, 4/64 GB modeli için 120 dolardan başlıyor. 6/128 GB modeli ise 150 dolar fiyat etiketine sahip.