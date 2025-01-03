Samsung Galaxy A16 5G, 9 Ocak'ta satışa çıkacak: İşte özellikleri
Haber Merkezi

Samsung, Galaxy A serisinin yeni üyesi Galaxy A16 5G'yi 9 Ocak'ta ABD'de satışa sunmaya hazırlanıyor.

199,99 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkacak Galaxy A16 5G, güçlü özellikleri ve şık tasarımıyla dikkat çekiyor.

GALAXY A16 5G'NİN ÖZELLİKLERİ

Galaxy A16 5G, 6,7 inç FHD+ Super AMOLED ekran, Exynos 1330 işlemci, 4 GB RAM, 128 GB depolama, 50 MP ana kamera, 5 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve 5.000 mAh batarya gibi özelliklerle geliyor.

Galaxy A16 5G'nin öne çıkan özellikleri:

Ekran: 6,7 inç Super AMOLED, FHD+ çözünürlük, 90 Hz yenileme hızı, 800 nit parlaklık

İşlemci: Exynos 1330 (5nm)

RAM: 4 GB

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: 50 MP + 5 MP (ultra geniş) + 2 MP (makro)

Ön Kamera: 13 MP

Batarya: 5.000 mAh, 25W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 14 tabanlı One UI 6

Samsung, Galaxy A16 5G için 4 yıl boyunca Android işletim sistemi ve 6 yıl boyunca güvenlik güncellemeleri sunacak.

Galaxy A16 5G satın alanlar, yeni piyasaya sürülen Galaxy Fit 3 akıllı bileklik modelinde yüzde 50 indirimden yararlanabilecek.

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Muhammet Karal
Editor