Samsung Galaxy A16 5G, 9 Ocak'ta satışa çıkacak: İşte özellikleri

Samsung, Galaxy A serisinin yeni üyesi Galaxy A16 5G'yi 9 Ocak'ta ABD'de satışa sunmaya hazırlanıyor.
199,99 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkacak Galaxy A16 5G, güçlü özellikleri ve şık tasarımıyla dikkat çekiyor.
GALAXY A16 5G'NİN ÖZELLİKLERİ
Galaxy A16 5G, 6,7 inç FHD+ Super AMOLED ekran, Exynos 1330 işlemci, 4 GB RAM, 128 GB depolama, 50 MP ana kamera, 5 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve 5.000 mAh batarya gibi özelliklerle geliyor.
Galaxy A16 5G'nin öne çıkan özellikleri:
Ekran: 6,7 inç Super AMOLED, FHD+ çözünürlük, 90 Hz yenileme hızı, 800 nit parlaklık
İşlemci: Exynos 1330 (5nm)
RAM: 4 GB
Depolama: 128 GB
Arka Kamera: 50 MP + 5 MP (ultra geniş) + 2 MP (makro)
Ön Kamera: 13 MP
Batarya: 5.000 mAh, 25W hızlı şarj
İşletim Sistemi: Android 14 tabanlı One UI 6
Samsung, Galaxy A16 5G için 4 yıl boyunca Android işletim sistemi ve 6 yıl boyunca güvenlik güncellemeleri sunacak.
Galaxy A16 5G satın alanlar, yeni piyasaya sürülen Galaxy Fit 3 akıllı bileklik modelinde yüzde 50 indirimden yararlanabilecek.
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