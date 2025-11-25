Samsung Galaxy A70 serisi yıllar sonra geri dönüyor: İşte özellikleri

- Samsung, popüler Galaxy A70 serisini amiral gemisi işlemciyle yeniden piyasaya sürüyor.
- Geekbench'te SM-A776B model numarasıyla ortaya çıkan cihaz, Exynos 2400 çipset ve Android 14 ile gelecek.
- Galaxy A77 adıyla tanıtılması beklenen model, orta-üst segmentte rekabeti artıracak.
Samsung, orta-üst segmentte önemli bir yere sahip olan ancak 2022'de durdurulan Galaxy A70 serisini yeniden hayata geçirmek için çalışmalara başladı.
Geekbench veri tabanında SM-A776B model numarasıyla ortaya çıkan yeni cihaz, serinin geri döneceğine dair güçlü kanıtlar sundu.
AMİRAL GEMİSİ İŞLEMCİSİ KULLANILACAK
Yeni modelin, Galaxy S24 gibi üst düzey telefonlarda da kullanılan Exynos 2400 tabanlı 8 çekirdekli bir çipsetle geleceği görülüyor.
Bu işlemci tercihi, cihazın performans açısından sınıfındaki rakiplerini zorlayacağını işaret ediyor.
PERFORMANS SKORLARI BELLİ OLDU
Yapılan testlerde cihaz, tek çekirdekte 1.180 puan alırken çoklu çekirdek performansında 3 bin 536 puana ulaştı.
Test edilen versiyonun 8 GB RAM kapasitesine sahip olduğu ve Android 14 işletim sistemiyle çalıştığı tespit edildi.
GALAXY A77 ADIYLA BEKLENİYOR
Teknoloji dünyasında Galaxy A77 adıyla tanıtılması beklenen bu yeni modelin, orta-üst segmentteki rekabeti kızıştırması hedefleniyor.
Samsung'dan henüz resmi bir açıklama gelmese de bu sızıntı, A70 serisi hayranlarında büyük bir heyecan yarattı.