Samsung Galaxy M07 duyuruldu: İşte özellikleri

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, giriş seviyesi yeni akıllı telefonu Galaxy M07’yi Hindistan'daki resmi sitesine ekleyerek sessizce tanıttı. Model, 6,7 inçlik geniş ekranı ve uzun süreli yazılım desteğiyle dikkat çekiyor.

6 YIL GÜNCELLEME GARANTİSİ

Samsung Galaxy M07, 720x1600 çözünürlüklü 6,7 inçlik LCD ekranında 90 Hz yenileme hızı sunuyor.

Telefonun en iddialı vaadi ise yazılım tarafında; Samsung bu model için altı büyük Android güncellemesi ve altı yıl boyunca güvenlik desteği sunacağını garanti ediyor.

Gücünü MediaTek Helio G99 işlemciden alan telefonda 4 GB RAM ve 64 GB artırılabilir depolama alanı bulunuyor.

ASLINDA YENİ BİR TELEFON DEĞİL

Aslında Samsung Galaxy M07, geçtiğimiz ağustos ayında tanıtılan Galaxy A07 4G modelinin birebir aynısı.

Cihazda 50 MP ana kameraya 2 MP’lik derinlik sensörü eşlik ederken, 5.000 mAh kapasiteli bataryası gün boyu kullanım vadediyor.

IP54 sertifikasına, 3,5 mm kulaklık girişine ve yana monte edilmiş parmak izi sensörüne sahip olan telefon, şimdilik sadece Samsung'un Hindistan'daki online mağazasında listelenmiş durumda.