Samsung Galaxy S20 Ultra, kırılan kamera camı ile gündemde

Samsung Galaxy S20 Ultra modellerinde, bu sefer de durup dururken kırılan kamera camı sorunu ortaya çıktı.

Samsung, geçtiğimiz şubat ayında merakla beklenen Galaxy S20 serisini tanıtarak dikkatleri üzerine çekmişti. Ancak serinin en güçlü modeli Galaxy S20 Ultra kullanıcıları, ekranın bazen yeşil renkli göründüğünden şikayet ediyordu.

Söz konusu hatanın yalnızca Exynos işlemcili modellerinde görülmesi, Samsung'un yoğun eleştiriler almasına neden oldu. Samsung, gelen eleştiriler konusunda yeni bir açıklama yayınlayarak ve sorunun güncelleme ile giderileceğini belirtti.

ŞİMDİ DE KIRILAN EKRAN CAMI SORUNU ORTAYA ÇIKTI

Samsung Galaxy S20 Ultra kullanıcıları, yeni bir sorunla karşılaştı. Üstelik bu sorun, yeşil ekran hatasına kıyasla bir hayli ilginç.

Onlarca kullanıcı, darbeye ya da düşmeye maruz kalmamasına rağmen Galaxy S20 Ultra'nın arka kamera camının kendiliğinden kırıldığını rapor etti.

Söz konusu sorunun neden kaynaklandığı bilinmezken, bazı kullanıcılar Samsung'un tasarım hatası nedeniyle böyle bir sorunun ortaya çıktığını düşünüyor.

Konuyla ilgili Samsung tarafından yapılan herhangi bir açıklama bulunmuyor.