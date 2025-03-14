Samsung Galaxy S23 serisi One UI 7 beta sürümüne kavuştu

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Samsung, Galaxy S23 serisi için One UI 7 beta sürümünü belirli bölgelerde kullanıma sundu. Aylar süren bekleyişin ardından gelen bu güncelleme, Android 15'in getirdiği yenilikleri Samsung'un özelleştirilmiş arayüzü ile birleştiriyor.

Özellikle, Galaxy AI özellikleri, görsel tasarım değişiklikleri ve performans iyileştirmeleri, One UI 7'yi kullanıcılar için cazip hale getiriyor.

ONE UI 7 BETA SÜRÜMÜ HANGİ CİHAZLARA GELDİ

One UI 7 beta sürümü, şu anda Galaxy S23, Galaxy S23+ ve Galaxy S23 Ultra modelleri için Hindistan, Güney Kore, ABD ve İngiltere'de yayınlandı.

Ayrıca, Galaxy Tab S10 modelleri de beta sürümünü almaya başladı. Samsung, ilerleyen dönemlerde beta sürümünü daha fazla bölgeye ve cihaza sunmayı planlıyor.

BETA SÜRÜMÜNE NASIL KAYDOLUNUR

Beta sürümüne kaydolmak isteyen kullanıcılar, Samsung Members uygulaması üzerinden kayıt olabilirler.

Uygulamada, One UI 7 Beta Programı hakkında bir afiş veya bildirim bulunuyor. Kayıt işlemi, basit adımlarla tamamlanabiliyor.

KARARLI SÜRÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK

One UI 7'nin kararlı sürümünün ne zaman yayınlanacağı henüz belli değil. Ancak, beta sürecinin tamamlanmasının ardından kararlı sürümün kullanıma sunulması bekleniyor. Samsung güncellemeleri arasında yer alan bu sürüm kullanıcılara yepyeni bir deneyim sunuyor.