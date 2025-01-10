Samsung Galaxy S24 için Ocak güvenlik güncellemesi yayında

Samsung, Galaxy S24 serisi için Ocak 2025 güvenlik güncellemesini kullanıma sundu.
Bu güncelleme, birçok güvenlik açığını kapatarak Galaxy S24 cihazlarının güvenliğini artırıyor.
GÜNCELLEMENİN İÇERİĞİ
Ocak 2025 güvenlik güncellemesi, 29 Android güvenlik açığı ve 22 Samsung'a özgü güvenlik açığı için yamalar içeriyor.
Bu açıkların bazıları, bilgisayar korsanlarının cihazlara uzaktan erişmesine olanak tanıyabilecek kritik açıklar.
NASIL YÜKLENİR
Galaxy S24 cihazınıza Ocak 2025 güvenlik güncellemesini yüklemek için şu adımları izleyin:
Ayarlar'ı açın.
Yazılım güncellemesi'ne dokunun.
İndir ve yükle'yi seçin.
Ocak 2025 güvenlik güncellemesi, Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6 modelleri için de yayınlandı.
Galaxy S24 serisi, Ocak 2025'te One UI 7 güncellemesini alacak. Android 15 tabanlı One UI 7, yeni özellikler ve iyileştirmeler sunacak.
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