Samsung Galaxy S24 kullanıcıları dikkat: One UI 7 yolda

Samsung'un Galaxy S24 serisi için One UI 7 kararlı güncellemesini ne zaman yayınlayacağı teknoloji dünyasının gündeminden düşmüyor.

Tarun Vats tarafından ortaya atılan yeni bir iddiaya göre, Samsung Beta 5 sürümünü es geçerek doğrudan kararlı sürüme geçebilir.

Bu iddia, Galaxy S24 kullanıcıları arasında büyük heyecan yarattı. Ancak, daha önce yaşanan gecikmeler ve belirsizlikler nedeniyle bu iddiaya şüpheyle yaklaşmak gerekiyor.

BETA SÜRECİNDE BELİRSİZLİK VE GECİKMELER

One UI 7'nin beta süreci, başlangıçta planlandığı gibi ilerlemedi. Galaxy S24 serisi için Aralık ayı başında yayınlanan ilk beta sürümünün ardından, güncellemeler gecikmeli olarak yayınlandı ve kararlı sürümün ne zaman geleceği konusunda net bir bilgi verilmedi.

Bu durum, özellikle diğer Android telefonların Android 15'i kullanmaya başlamasıyla birlikte, kullanıcılar arasında hayal kırıklığına neden oldu.

Galaxy S24 ve Galaxy S25 arasındaki benzerlik, kararlı One UI 7 güncellemesinin S24 için neden bu kadar geciktiği sorusunu akıllara getiriyor.

Her iki model de benzer özelliklere sahipken, S24 kullanıcılarının güncellemeyi bu kadar geç alması oldukça şaşırtıcı.

Tarun Vats'ın kendisi de bu iddiaya şüpheyle yaklaşılmasını öneriyor. Samsung'un One UI 7 planlarının oldukça karmaşık olduğu ve her an değişebileceği göz önünde bulundurulduğunda, bu iddiaya temkinli yaklaşmak en doğrusu olacaktır.

Samsung, daha önce One UI 7 kararlı sürümünün nisan ayında yayınlanacağını doğrulamıştı. Ancak, yeni iddialar ve belirsizlikler bu tarihi sorgulatıyor.