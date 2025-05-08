Samsung Galaxy S25 Edge tanıtım tarihi belli oldu

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Samsung, teknoloji dünyasının merakla beklediği yeni Samsung Galaxy S25 Edge modelini 12 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştireceği sanal bir Unpacked etkinliğiyle resmi olarak tanıtacak.

Şirket, bu etkinlikte cihazın gelişmiş yapay zeka (AI) yeteneklerini ve özellikle ince tasarımını vurgulayacağını belirtti; hatta yaklaşan telefonu şimdiden ön sipariş verenlere 50 dolarlık Samsung kredisi de sunuyor.

YENİ SAMSUNG GALAXY S25 EDGE ÖZELLİKLERİ

Samsung'un duyurusuna göre, yeni Samsung Galaxy S25 Edge, mobil yapay zekaya güçlü bir vurgu yaparak önemli bir adım atmayı hedefliyor ve bu teknolojinin telefonu günlük görevler, yaratıcılık ve bağlantıda kalmak için vazgeçilmez bir araç haline getireceğini iddia ediyor.

"Mühendislik harikası" olarak nitelendirilen cihazın, hafif ve taşınabilir bir gövdede en üst düzey performansı sunmak için önemli bir mühendislik çabasıyla geliştirildiği ve premium bir yapıya sahip olacağı ifade edildi.

Şimdiye kadar ortaya çıkan temel özellikler arasında 200 megapiksel geniş açılı kamera ve fotoğrafçılığı geliştirmek için nesneleri tanıyıp gelişmiş düzenleme araçları sunan Galaxy AI teknolojisi bulunuyor.

Ayrıca ince ve premium tasarıma odaklanıldığı ve amiral gemisi seviyesinde performans sunulacağı da sızan bilgiler arasında.

Tanıtım etkinliği Samsung Newsroom, Samsung.com ve Samsung'un YouTube kanalı dahil olmak üzere şirketin resmi kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

Yeni telefon, Apple ve Google gibi diğer büyük markaların da cihazlarına yoğun bir şekilde yapay zeka entegre ettiği rekabetçi bir pazarda piyasaya sürülecek.

Cihazın fiyatının ise 12 Mayıs'taki etkinlikte açıklanması bekleniyor.