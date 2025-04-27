Samsung Galaxy S25 Edge’in fiyatı ortaya çıktı

Haber Merkezi

Samsung'un Galaxy S25 ailesine eklemesi beklenen yeni üyesi Galaxy S25 Edge hakkındaki sızıntılara bir yenisi daha eklendi.

Bu kez sızıntının kaynağı, bizzat Samsung'un kendi web sitesi oldu. WinFuture'dan Roland Quandt tarafından fark edildiği üzere, Samsung Kanada web sitesinde Samsung Galaxy S25 Edge için fiyat bilgisi kısa bir süreliğine yayınlandı.

Sızdırılan bilgilere göre, Samsung Galaxy S25 Edge'in 256GB depolama alanına sahip versiyonu 1.678,99 Kanada Doları (CAD), 512GB depolama alanına sahip versiyonu ise 1.858,99 Kanada Doları olarak listelendi.

SAMSUNG GALAXY S25 EDGE FİYATI BEKLENTİLERLE UYUMLU

Listelenen Kanada fiyatları, Samsung Galaxy S25 Edge'in beklendiği gibi Galaxy S25+ ile Galaxy S25 Ultra modelleri arasında bir fiyat segmentinde yer alacağını doğruluyor.

Kanada'da Galaxy S25+ modelinin başlangıç fiyatı 1.438,99 CAD iken, Galaxy S25 Ultra modelinin başlangıç fiyatı 1.918,99 CAD olarak biliniyor.

Sızdırılan bu fiyatlar, daha önceki söylentilerle de örtüşüyor. Bu durum, Samsung Galaxy S25 Edge'in ABD pazarında yaklaşık 1.100 - 1.200 Dolar bandında bir fiyat etiketine sahip olabileceği yönündeki tahminleri güçlendiriyor. Telefonun Türkiye fiyatı ise henüz belirsizliğini koruyor.

LANSMAN TARİHİ YAKLAŞIYOR MU

Samsung Galaxy S25 Edge modelinin 13 Mayıs'ta özel bir Galaxy Unpacked etkinliği ile tanıtılacağı yönündeki söylentiler devam ediyor. Bu fiyat sızıntısı, lansman tarihinin yaklaştığına dair bir işaret olarak da yorumlanabilir.