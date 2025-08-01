Samsung Galaxy S25 FE yakında tanıtılacak: İşte tüm özellikleri

Samsung'un hem uygun fiyatlı hem de üst düzey özellikler sunan "Fan Edition" serisinin yeni üyesi Galaxy S25 FE hakkında ilk detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Telefonun önümüzdeki birkaç ay içinde duyurulup, ekim 2025 gibi satışa sunulması bekleniyor.

TASARIM VE EKRAN ÖZELLİKLERİ

Sızıntılara göre Galaxy S25 FE, 6.7 inç büyüklüğünde, 1-120 Hz arası değişken yenileme hızı sunan bir LTPO ekrana sahip olacak.

Tasarım olarak standart S25'e benzeyecek olan telefon, bir önceki nesil S24 FE'den daha kompakt bir yapıda gelecek.

EXYNOS 2400 İŞLEMCİ VE 50 MP KAMERA

Telefonun kalbinde, bazı kesimlerce eleştirilen Exynos 2400 işlemci ve 8 GB RAM yer alacak.

50 MP ana kameralı üçlü bir kuruluma ve 45W hızlı şarj destekli 4.900 mAh bataryaya sahip olması beklenen Galaxy S25 FE'nin başlangıç fiyatının 649 dolar olacağı tahmin ediliyor.