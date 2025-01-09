Samsung, Galaxy S25 lansmanından hemen önce işlemci sorunlarını çözdü

Haber Merkezi

Samsung, Galaxy S25 serisinde kullanmayı planladığı Exynos 2500 işlemcisinin üretim sorunlarını sonunda çözdü.

Ancak, bu çözüm Galaxy S25 serisi için geç kaldı ve telefonlarda Snapdragon 8 Elite işlemci kullanılacak.

EXYNOS 2500'ÜN YENİDEN DOĞUŞU

Samsung Foundry, 3nm çip üretiminde yaşadığı verimlilik sorunlarını gidermeyi başardı.

Bu gelişme, Exynos 2500 işlemcisinin Galaxy Z Flip 7 ve Galaxy Z Flip FE gibi katlanabilir telefonlarda kullanılmasının önünü açtı.

SAMSUNG'UN GELECEK PLANLARI

Samsung Foundry, 2027 yılına kadar 1,4 nm çipler geliştirmeyi ve 2nm çip üretiminde de söz sahibi olmayı hedefliyor.

GALAXY S25 SERİSİ VE YAPAY ZEKA

Galaxy S25 serisi, Snapdragon 8 Elite işlemci ve gelişmiş yapay zeka özellikleriyle geliyor. Samsung, yapay zeka alanında Apple ile rekabet etmeyi hedefliyor.