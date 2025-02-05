Samsung Galaxy S25 siparişleri, Güney Kore'de Galaxy S24'ü geçti

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Samsung Galaxy S25 serisi, tanıtımının üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen büyük ilgi gördü.

Özellikle Galaxy S25 ultra, kullanıcılardan tam not aldı. Bu rekor, Samsung'un Galaxy S25 serisi ile doğru bir strateji izlediğini ve kullanıcıların beklentilerini karşılamayı başardığını gösteriyor.

GALAXY S25 SERİSİ ÖN SİPARİŞ RAKAMLARI

Samsung'dan gelen bilgilere göre, Galaxy S25 serisi için toplamda 1.3 milyon ön sipariş alındı.

Bu rakam, geçen yılın amiral gemisi modelleri olan Galaxy S24 serisi için alınan 1.21 milyon ön siparişi geride bıraktı.

EN ÇOK İLGİ GÖREN MODEL: GALAXY S25 ULTRA

Güney koreli kullanıcılar en çok Galaxy S25 Ultra modeline ilgi gösterdi. Toplam ön siparişlerin yüzde 52'si Galaxy S25 Ultra için yapıldı. Galaxy S25 ve Galaxy S25+ modelleri ise sırasıyla yüzde 26 ve yüzde 22 pay aldı.