Samsung Galaxy S25 Slim için biraz daha beklememiz gerekecek

Haber Merkezi

Samsung, 22 Ocak'ta düzenleyeceği Unpacked etkinliğinde yeni amiral gemisi serisi Galaxy S25'i tanıtmaya hazırlanıyor.

Galaxy S25 Ultra, S25 ve S25+ hakkında birçok sızıntı ve söylenti dolaşırken, serinin ince üyesi Galaxy S25 Slim'in akıbeti belirsizliğini koruyor.

GALAXY S25 SLIM, MAYIS AYINDA MI ÇIKACAK

Çinli sosyal medya platformu Weibo'da ortaya çıkan yeni bir söylentiye göre, Galaxy S25 Slim, mayıs ayında piyasaya sürülebilir.

Bu bilgi, daha önce One UI 7 Beta kodunda bulunan ve Galaxy S25 Slim'in 2025'in ikinci çeyreğinde (Nisan-Mayıs-Haziran) çıkabileceğine işaret eden bilgilerle de örtüşüyor.

Galaxy S25 Slim hakkında çok fazla sızıntı olmaması ve yakın zamanda ortaya çıkan benchmark sonuçlarının cihazın henüz tanıtıma hazır olmadığını göstermesi, çıkış tarihinin ertelenebileceği ihtimalini güçlendiriyor.

İNCE TASARIM VE YENİ BATARYA TEKNOLOJİSİ

Galaxy S25 Slim'in sadece 6.5 mm inceliğinde olması ve Galaxy S25 Plus ile Ultra arasında bir ekran boyutuna sahip olması bekleniyor. Sızıntılar, cihazın 120 Hz yenileme hızına sahip 6.6 inçlik bir AMOLED ekranla gelebileceğini gösteriyor.

İnce tasarımı nedeniyle Galaxy S25 Slim'in, hafif ve yüksek kapasiteli yeni silikon-karbon pil teknolojisini kullanması bekleniyor. Söylentiler, pil kapasitesinin yaklaşık 5.000 mAh veya biraz daha az olabileceğini gösteriyor.

İPHONE 17 AIR İLE REKABET

Galaxy S25 Slim, Apple'ın ince telefonu iPhone 17 Air ile rekabet edecek. Sızıntılara göre iPhone 17 Air, Galaxy S25 Slim'den (5.5 mm) daha ince olacak.

Samsung'un 22 Ocak'taki Unpacked etkinliğinde Galaxy S25 Slim hakkında bir fragman göstermesi ve çıkış tarihi hakkında bilgi vermesi bekleniyor.