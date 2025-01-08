Samsung Galaxy S25'in resmi fotoğrafları sızdırıldı

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Samsung Galaxy S25 serisi, 22 Ocak'ta düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılmadan önce resmi görselleriyle ortaya çıktı.

WinFuture tarafından sızdırılan görseller, telefonların tasarım detaylarını ve bazı özelliklerini gözler önüne seriyor.

TASARIM DEĞİŞİKLİKLERİ

Galaxy S25 Ultra, köşeli tasarımından vazgeçerek daha yuvarlak hatlara sahip bir görünüme kavuşuyor. Ancak, Galaxy S25 ve S25+ kadar yuvarlak değil.

Ayrıca, tüm modellerde kamera halkalarının siyah renkte olduğu görülüyor.

EKRAN VE ÇERÇEVELER

Galaxy S25 Ultra, ince çerçeveleriyle dikkat çekiyor. Galaxy S24 Ultra'nın yuvarlak çerçevelerine kıyasla S25 Ultra'nın düz kenarları, ekranın daha ince görünmesini sağlıyor.

QI2 KABLOSUZ ŞARJ

Görsellerde, manyetik hizalama halkasına sahip bir Qi2 kılıfı da görülüyor. Bu, Galaxy S25 serisinin Qi2 kablosuz şarjı destekleyeceği ancak manyetik hizalama için ayrı bir kılıfa ihtiyaç duyulacağı anlamına geliyor.

Galaxy S25 serisi, Snapdragon 8 Elite işlemci ve Android 15 tabanlı One UI 7 arayüzüyle gelecek. 12 GB RAM'in standart olarak sunulması bekleniyor.