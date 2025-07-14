Samsung Galaxy S26 Ultra kamera özellikleri ortaya çıktı

Samsung'un bir sonraki amiral gemisi telefonu Galaxy S26 Ultra'nın kamera özelliklerine dair şaşırtıcı yeni bir sızıntı ortaya çıktı.

Weibo'da paylaşılan iddiaya göre, telefonun ana kamerası Sony tarafından üretilen 1/1.1 inç boyutunda, 200 MP'lik yeni ve devasa bir sensöre sahip olacak.

DAHA BÜYÜK SENSÖR, DAHA İYİ FOTOĞRAFLAR

Söylentilerdeki 1/1.1 inçlik yeni sensör, Galaxy S25 Ultra'da bulunan mevcut 1/1.3 inçlik sensörden oldukça büyük.

Daha büyük bir sensörün daha fazla ışık alması, özellikle düşük ışıkta daha iyi fotoğraflar ve daha yüksek kaliteli yakınlaştırma görüntüleri sunması bekleniyor.

SAMSUNG İÇİN STRATEJİK DEĞİŞİKLİK

Samsung, şimdiye kadar Ultra modellerinde her zaman kendi ürettiği 200 MP'lik kameraları kullandı.

Bu sızıntı doğruysa, şirketin ilk kez bir amiral gemisinde ana kamera için rakibi Sony'nin sensörünü tercih etmesi, hem Samsung hem de Sony için büyük bir değişim olacak.