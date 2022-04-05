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Samsung Galaxy S9 serisine olan destek sonlandı
Samsung, 2018 yılında piyasaya sürülen Galaxy S9 modellerine olan desteği sonlandırma kararı aldı.
- Haber Merkezi
- 05.04.2022 - 12:04
- Güncelleme : 05.04.2022 - 12:14
Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, eski modellerine olan desteğini sonlandırmaya devam ediyor.
Şirket, son olarak 2018 yılında piyasaya sürülen Galaxy S9 modellerine olan desteği sonlandırma kararı aldı.
4 yıl boyunca yazılım desteği alan Galaxy S9 serisi, yeni kararla birlikte artık güncellenmeyecek.
SIRADA NOTE 9 VAR
Öte yandan Samsung, aynı yıl eylül ayında tanıttığı Galaxy Note 9 modellerine 3 aylık güncellemeler sunmaya devam ediyor.
Ancak Galaxy S9'un desteğini kaybetmesiyle birlikte, benzer bir durumun Galaxy Note 9 ailesinde de yaşanacağı belirtiliyor.
2018'de tanıtılan Samsung Galaxy S9 ve Note 9 modelleri, satış anlamında Güney Koreli üreticinin yüzünü güldürmeyi başarmıştı.