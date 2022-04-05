Samsung Galaxy S9 serisine olan destek sonlandı

Samsung Galaxy S9 serisine olan destek sonlandı

Samsung, 2018 yılında piyasaya sürülen Galaxy S9 modellerine olan desteği sonlandırma kararı aldı.

Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, eski modellerine olan desteğini sonlandırmaya devam ediyor.

Şirket, son olarak 2018 yılında piyasaya sürülen Galaxy S9 modellerine olan desteği sonlandırma kararı aldı.

4 yıl boyunca yazılım desteği alan Galaxy S9 serisi, yeni kararla birlikte artık güncellenmeyecek.

SIRADA NOTE 9 VAR

Öte yandan Samsung, aynı yıl eylül ayında tanıttığı Galaxy Note 9 modellerine 3 aylık güncellemeler sunmaya devam ediyor.

Ancak Galaxy S9'un desteğini kaybetmesiyle birlikte, benzer bir durumun Galaxy Note 9 ailesinde de yaşanacağı belirtiliyor.

2018'de tanıtılan Samsung Galaxy S9 ve Note 9 modelleri, satış anlamında Güney Koreli üreticinin yüzünü güldürmeyi başarmıştı.