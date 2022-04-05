Petrol
109.27
1.62%
Euro
16.17
0.33%
Dolar
14.72
0.26%
Altın
913.22
0.07%
Borsa
2330
0.82%
Bitcoin
687.622
1.41%
BTXN Coin
32.52
-7.90%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Hafif yağmur 11 C

    Samsung Galaxy S9 serisine olan destek sonlandı

    Samsung, 2018 yılında piyasaya sürülen Galaxy S9 modellerine olan desteği sonlandırma kararı aldı.
    • Haber Merkezi
    • 05.04.2022 - 12:04
    • Güncelleme : 05.04.2022 - 12:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Samsung Galaxy S9 serisine olan destek sonlandı

    Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, eski modellerine olan desteğini sonlandırmaya devam ediyor.

    Şirket, son olarak 2018 yılında piyasaya sürülen Galaxy S9 modellerine olan desteği sonlandırma kararı aldı.

    4 yıl boyunca yazılım desteği alan Galaxy S9 serisi, yeni kararla birlikte artık güncellenmeyecek.

    SIRADA NOTE 9 VAR

    Öte yandan Samsung, aynı yıl eylül ayında tanıttığı Galaxy Note 9 modellerine 3 aylık güncellemeler sunmaya devam ediyor.

    Ancak Galaxy S9'un desteğini kaybetmesiyle birlikte, benzer bir durumun Galaxy Note 9 ailesinde de yaşanacağı belirtiliyor.

    2018'de tanıtılan Samsung Galaxy S9 ve Note 9 modelleri, satış anlamında Güney Koreli üreticinin yüzünü güldürmeyi başarmıştı.

    samsung


    İlginizi Çekebilir

    Dünyanın en çok kullanılan internet tarayıcıları
    Teknoloji

    Dünyanın en çok kullanılan internet tarayıcıları

    Şişli'de ayrı yaşadığı eşine dehşeti yaşatan şahsa 46 yıl hapis talebi
    3. Sayfa

    Şişli'de ayrı yaşadığı eşine dehşeti yaşatan şahsa 46 yıl hapis talebi

    4 Nisan teravih saatleri
    Ramazan

    4 Nisan teravih saatleri

    Görüş Bildir