Samsung Galaxy telefonlar için AirDrop desteği yakında geliyor

Samsung Electronics, akıllı telefon pazarındaki rekabeti kızıştıracak yeni bir adımla Galaxy S26 serisinde Apple'ın popüler dosya paylaşım özelliği AirDrop'u destekleyeceğini resmen duyurdu.

Bu stratejik hamle sayesinde, yalnızca Apple cihazları arasında kullanılabilen kapalı ekosistemin kırılarak Galaxy modellerine geçişlerin hızlandırılması planlanıyor.

QUICK SHARE İLE KESİNTİSİZ PAYLAŞIM

Samsung yöneticilerinden Choi Won-joon tarafından yapılan açıklamaya göre, bahsi geçen AirDrop uyumluluğu akıllı telefonlara yazılım güncellemeleri aracılığıyla kademeli olarak eklenecek.

Güncellemenin ardından kullanıcılar, herhangi bir ek üçüncü taraf uygulama yüklemeye gerek kalmadan Quick Share üzerinden iPhone ve Galaxy cihazları arasında büyük dosyaları doğrudan paylaşabilecek.

Yapılan son araştırmalar, Z kuşağının akıllı telefon tercihlerinde marka algısından ziyade yapay zeka özelliklerine ve cihaz pratikliğine odaklanmaya başladığını gösteriyor.

Üniversite öğrencileri arasında yapılan bir ankette Samsung'un yüzde 62 oy oranıyla yenilikçi imaj konusunda Apple'ı geride bırakması, markanın yeni stratejisinin gençler üzerinde işe yaradığını kanıtlıyor.

Piyasaya sürülen Galaxy S26 serisi, 1,35 milyon adetlik ön sipariş rakamıyla bugüne kadarki tüm Galaxy S serilerini geride bırakarak tarihi bir rekor kırmayı başardı.

Sektör uzmanları, dosya paylaşımı gibi büyük işlevsel farklılıkların ortadan kalkmasıyla birlikte Apple kullanıcılarının Galaxy cihazlara geçiş hızının ciddi oranda artacağını öngörüyor.