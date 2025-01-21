Samsung Galaxy Z Fold 7, daha düşük maliyetli Snapdragon 8 Elite yonga setini kullanabilir

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Samsung, yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 7'de Snapdragon 8 Elite işlemcisinin daha uygun fiyatlı bir versiyonunu kullanabilir.

Bu işlemci, standart Snapdragon 8 Elite'e göre bir çekirdek daha az ve daha düşük performans sunuyor.

SNAPDRAGON 8 ELİTE'İN YENİ VERSİYONU

Qualcomm, Snapdragon 8 Elite işlemcisinin 7 çekirdekli yeni bir versiyonunu duyurdu. SM8750-3-AB model numarasına sahip bu işlemci, katlanabilir ve ince telefonlar için özel olarak tasarlandı.

GALAXY Z FOLD 7'DE KULLANILABİLİR

Samsung, Galaxy Z Fold 7'de Snapdragon 8 Elite'in 7 çekirdekli versiyonunu kullanabilir. Bu sayede, telefonun maliyeti düşürülebilir.

PERFORMANS FARKI

7 çekirdekli Snapdragon 8 Elite, standart 8 çekirdekli versiyona göre daha düşük performans sunuyor.

AnTuTu ve Geekbench testlerinde yapılan ölçümlere göre, performans farkı yüzde 2 ile yüzde 7 arasında değişiyor.

7 çekirdekli Snapdragon 8 Elite, Adreno 830 grafik işlemci, 4K video kaydı, yapay zeka işleme ve 5G bağlantı gibi özelliklere sahip.