Samsung Galaxy Z Fold 7 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Samsung, yedinci nesil katlanabilir telefonlarını duyurarak, uzun süredir eleştirilen uzun ve dar Galaxy Z Fold tasarımını nihayet rafa kaldırdı.

Yıllarca süren küçük güncellemelerin ve neredeyse hiç değişmeyen tasarımların ardından, Samsung'un katlanabilir telefonları nihayet cesur seçimlerle bir adım öne çıkıyor; ancak bu cesur adımların bir bedeli var.

Fold 7'nin daha ince olacağı zaten biliniyordu, söylentiler ve hatta Samsung bunu ima ediyordu. Ancak telefonu elde tutmak, farkın ne kadar büyük olduğunu ortaya koyuyor.

Fold 6 ile karşılaştırıldığında, aradaki fark gece ve gündüz gibi; yeni Galaxy Z Fold 7 çok daha ince ve hafifken, Fold 6 onun yanında adeta hantal bir tuğla gibi kalıyor. Gerçekten bambaşka bir telefon gibi hissettiriyor.

DAHA İNCE, DAHA HAFİF, DAHA GENİŞ

Katlandığında 8,9 mm kalınlığında olan cihaz, incelik konusunda Oppo Find N5 gibi pazarın en iddialı modelleriyle yarışıyor.

Açıkken ise Galaxy Z Fold 7, cihazın altındaki USB-C bağlantı noktasından sadece biraz daha kalın bir yapıya sahip.

Cihazın yeni, daha geniş formatı da hoş bir değişiklik. Kapak ekranı artık 6,5 inç boyutunda ve 2520 x 1080p çözünürlüğe sahip; bu da Fold 6'nın 6,3 inçlik dar ekranına kıyasla çok daha kullanışlı.

Telefon kapalıyken nihayet "normal bir telefon" hissi veriyor. İç ekran ise artık 8 inç boyutuna ulaşmış durumda.

S PEN'E VEDA

Ancak cihazı bu kadar inceltme çabasında önemli bir kayıp yaşandı: S Pen desteği artık yok. Samsung, kalem desteğini mümkün kılan ekran katmanının çıkarılmasının, telefonun mevcut inceliğe ulaşmasına yardımcı olduğunu iddia ediyor.

Her ne kadar bazı kullanıcılar için büyük bir eksiklik olsa da birçok kişi için daha ince ve kullanışlı bir katlanabilir telefon, S Pen uyumluluğundan daha önemli olabilir.

İç ekrandaki bir diğer önemli değişiklik ise selfie kamerası tarafında yaşandı. Samsung, sonunda ekran altı kamera teknolojisinin vasat performansından vazgeçerek, bunun yerine küçük bir delikli çentiğin arkasına 10 megapiksellik standart bir sensör yerleştirdi.

Bu, iç ekran kamerasının görüntü kalitesinin artacağı anlamına geliyor ve olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Telefonun suya ve toza dayanıklılığı ise son iki modelde olduğu gibi IP48 sertifikasıyla aynı seviyede tutulmuş durumda.

VE KÖTÜ HABER: FİYAT

Şimdi de kötü habere gelelim:2000 dolar. Daha doğrusu, Galaxy Z Fold 7'nin başlangıç fiyatı tam olarak 1.999 dolar olarak açıklandı.

Her şeyin fiyatının arttığı ve daha ince Fold'un Ar-Ge maliyetlerinin olduğu bir ortamda bu artış şaşırtıcı olmayabilir. Zaten bir önceki model Fold 6 da 1.899 dolarlık fiyatıyla ucuz bir telefon değildi.

Ancak 2 bin dolarlık akıllı telefon sınırı, psikolojik olarak hala rahatsız edici bir seviye.

Samsung, yeni tasarımıyla katlanabilir telefon pazarında beklenen adımı atmış olsa da bu fiyat etiketiyle cihazın ne kadar geniş bir kitleye ulaşabileceği merak konusu.

SAMSUNG GALAXY Z FOLD 7 TÜM ÖZELLİKLER

Ekran boyutu (İç): 8 inç katlanabilir ekran

Ekran boyuru (Dış): 6,5 inç kapak ekranı

Ekran tipi: AMOLED

Çözünürlük: 2184 x 1968 (iç ekran) & 2520 x 1080 (kapak ekranı)

Ana arka kamera: 200 MP (f/1.8)

Ultra geniş açı kamera: 12 MP (f/2.2)

Telefoto kamera: 10 MP (f/2.4) (3x optik zoom)

Kapak ekranı selfie kamerası: 10 MP (f/2.2)

İç ekran altı kamera: 4 MP (f/1.8)

Tazeleme hızı: 120 Hz

Tepe parlaklık değeri: 2600 nit

Kalınlık (katlı): 8,9 mm

Kalınlık (açık): 4,2 mm

Ağırlık: 215 gram