Samsung, Google'ın Android XR akıllı gözlüğünü 2026'da piyasaya sürecek

Haber Merkezi

Samsung, Google tarafından geliştirilen prototip Android XR akıllı gözlüklerini tüketiciyle buluşturmaya hazırlanıyor.

İlk beklentilere göre daha geç bir tarihte, 2026 yılında tanıtılması planlanan bu yenilikçi cihaz, giyilebilir teknoloji dünyasında yeni bir sayfa açabilir.

GOOGLE'IN AKILLI GÖZLÜĞÜ SAMSUNG MARKASIYLA KULLANICIYA ULAŞACAK

Dikkat çeken bir diğer nokta ise, Google tarafından tanıtılan prototip akıllı gözlüğün piyasada Samsung ürünü olarak yer alacak olması.

Bu önemli açıklama, Google Başkan Yardımcısı Shahram Izadi'nin Kanada'nın Vancouver kentinde düzenlenen TED 2025 konferansında söz konusu gözlükleri ilk kez kamuoyuna göstermesinden kısa bir süre sonra geldi.

Gözlüğün yetenekleri hakkında bazı ipuçları verilmiş olsa da Google henüz ürünün lansmanına ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

Google ve Samsung'un yakın bir iş birliği içinde olduğu da ortaya çıktı. İki teknoloji devi, geçtiğimiz yılın Aralık ayında Google'ın New York kampüsünde düzenlenen XR Unlock etkinliğinde ortak projelerine ait bazı görüntüleri paylaşmıştı.

Samsung'un akıllı gözlük alanındaki tek projesi Google ile olan iş birliği değil. Şirket, daha önce iki kez kamuoyuna gösterdiği Android XR tabanlı "Project Moohan" adını taşıyan kendi kulaklığının da lansmanına hazırlanıyor.