Samsung One UI 7 güncellemesini erteliyor: Kullanıcılar tepkili

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Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Android 15 tabanlı yeni arayüzü One UI 7 için daha önce duyurduğu güncelleme takviminde önemli değişikliklere gitti.

İlk olarak Ekim 2024'te Google Pixel cihazlarına sunulan ve Galaxy S24 serisi, Z Fold 6 ve Z Flip 6 gibi amiral gemisi cihazlar için uzun süredir beklenen One UI 7 güncellemesinin gecikmeleri sürerken, şimdi de mevcut takvimde revizyon yapılması kullanıcıların tepkisine yol açtı.

ÖNEMLİ CİHAZLARDA GECİKME YAŞANIYOR

İlk plana göre, Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5, Tab S10+, Tab S10 Ultra, S23, S23 Plus, S23 Ultra ve S24 FE gibi önemli modellerin One UI 7 güncellemesine bu ay içinde kavuşması bekleniyordu.

Ancak yapılan revizyonla bu cihazların güncelleme tarihi sessizce mayıs ayına ertelendi. Ayrıca orta segmentteki Galaxy A34, A35 ve A16 modellerinin de mayıs yerine haziran ayında One UI 7 ile buluşacağı görülüyor.

Benzer şekilde, giriş seviyesi Galaxy Tab A9'un Android 14 güncellemesinin de planlanandan bir ay sonra yayınlanabileceği belirtiliyor. Bu durum, listedeki diğer cihazların da benzer gecikmelerle karşılaşma ihtimalini artırıyor.

AMİRAL GEMİLERİNDE BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

İlginç bir şekilde, Samsung, Galaxy S22, S21 ve Tab S8 serisi gibi eski amiral gemisi modellerinin güncelleme takviminde büyük bir değişiklik yapmamaya çalışıyor gibi görünüyor.

Ancak, bu güçlü cihazların tamamının mayıs ayında sorunsuz bir şekilde One UI 7'ye geçiş yapabilmesi şu an için pek olası görünmüyor.