Samsung, son on yılda Apple'ı 700 milyon akıllı telefon sevkiyatıyla geride bıraktı!

Haber Merkezi

Akıllı telefon pazarında son on yıldır süregelen rekabette Samsung, Apple'ı geride bırakarak önemli bir başarıya imza attı.

IDC'nin verilerine göre, Samsung 2014 ile 2024 yılları arasında yaklaşık 3,1 milyar akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştirirken, Apple 2,3 milyar cihaz sevkiyatı yapabildi.

Bu da Samsung'un Apple'ı 700 milyon sevkiyatla geride bıraktığı anlamına geliyor.

SAMSUNG'UN BAŞARISININ SIRRI NE

Samsung'un bu başarısında, geniş ürün yelpazesi ve farklı pazarlara odaklanması etkili oldu.

Şirket, hem amiral gemisi modelleriyle hem de orta ve giriş seviyesi cihazlarıyla geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor. Ayrıca, gelişmekte olan pazarlarda da güçlü bir varlığa sahip.

APPLE'IN YÜKSELİŞİ

Apple ise son on yılda iPhone sevkiyatlarını artırarak önemli bir büyüme kaydetti. Şirketin bu başarısında, güçlü marka sadakati, uzun vadeli yazılım desteği ve gelişmekte olan pazarlara odaklanması etkili oldu.

PAZAR PAYINDAKİ DEĞİŞİM

Her iki şirket de Xiaomi, Oppo ve Vivo gibi Çinli markaların yükselişiyle birlikte pazar paylarını kaybetti.

Ancak, Apple'ın pazar payı on yıl içinde yüzde 4,5 artarken, Samsung'un pazar payı yüzde 5,8 azaldı. Bu durum, Apple'ın ekosisteminin ve müşteri elde tutma stratejilerinin ne kadar etkili olduğunu gösteriyor.

Samsung, son yıllarda premium modellere odaklanarak bütçe dostu seçeneklerden uzaklaştı.

Bu durum, Çinli markaların Samsung'un daha önce hakim olduğu pazarlarda güçlenmesine yol açtı.

Apple ise premium konumlandırmasını koruyarak ve ekosistemini güçlendirerek pazar payını artırmaya devam etti.

GELECEKTE NELER BEKLENİYOR

Akıllı telefon pazarındaki rekabet giderek kızışıyor. Samsung ve Apple, sektördeki liderliklerini korumak için stratejilerini sürekli olarak güncellemek zorunda.

Gelecekte, yapay zeka, katlanabilir telefonlar ve 5G gibi teknolojilerin bu rekabeti nasıl şekillendireceğini hep birlikte göreceğiz.