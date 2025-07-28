Samsung, temmuz güvenlik yamasını yayınladı: İşte güncelleme alan telefonlar

Samsung, kullanıcı verilerini korumak amacıyla birçok Galaxy telefon ve tablet modeli için Temmuz 2025 güvenlik paketini yayınladı.

Güncelleme, Android işletim sisteminde ve Samsung cihazlarında tespit edilen son güvenlik açıklarına karşı koruma sağlıyor.

GÜNCELLEME NELERİ DÜZELTİYOR

Bu güncelleme, herhangi bir yeni özellik veya arayüz değişikliği getirmiyor; tamamen güvenliğe odaklanıyor.

Google tarafından tespit edilen 1'i kritik toplam 22 Android açığının yanı sıra, Exynos işlemcileri etkileyen bir sorun ve 17 farklı Samsung'a özel güvenlik açığı da bu yamayla gideriliyor.

GÜNCELLEMEYİ HANGİ MODELLER ALIYOR

Güncelleme, Galaxy S25, S24 ve S23 gibi amiral gemilerinden Galaxy A56 ve A35 gibi orta segment modellere kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

Dağıtım kademeli olarak yapıldığı için, güncellemenin cihazınıza ulaşması biraz zaman alabilir.

GÜNCELLEME ALAN TELEFONLAR

Galaxy S25 serisi

Galaxy S24 serisi

Galaxy S24 FE

Galaxy S23 serisi

Galaxy S22 serisi

Galaxy S21 FE

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy A56

Galaxy A55

Galaxy A36 5G

Galaxy A35

Galaxy A34

Galaxy A15 (LTE / 5G)

Galaxy A04 4G

Galaxy Tab S10 Plus

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S8 (Wi-Fi / 5G)

Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi / 5G)

Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi / 5G)

Galaxy XCover 7 Pro

Galaxy M35