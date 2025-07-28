Samsung, temmuz güvenlik yamasını yayınladı: İşte güncelleme alan telefonlar

Samsung, kullanıcı verilerini korumak amacıyla birçok Galaxy telefon ve tablet modeli için Temmuz 2025 güvenlik paketini yayınladı.
Güncelleme, Android işletim sisteminde ve Samsung cihazlarında tespit edilen son güvenlik açıklarına karşı koruma sağlıyor.
GÜNCELLEME NELERİ DÜZELTİYOR
Bu güncelleme, herhangi bir yeni özellik veya arayüz değişikliği getirmiyor; tamamen güvenliğe odaklanıyor.
Google tarafından tespit edilen 1'i kritik toplam 22 Android açığının yanı sıra, Exynos işlemcileri etkileyen bir sorun ve 17 farklı Samsung'a özel güvenlik açığı da bu yamayla gideriliyor.
GÜNCELLEMEYİ HANGİ MODELLER ALIYOR
Güncelleme, Galaxy S25, S24 ve S23 gibi amiral gemilerinden Galaxy A56 ve A35 gibi orta segment modellere kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.
Dağıtım kademeli olarak yapıldığı için, güncellemenin cihazınıza ulaşması biraz zaman alabilir.
GÜNCELLEME ALAN TELEFONLAR
Galaxy S25 serisi
Galaxy S24 serisi
Galaxy S24 FE
Galaxy S23 serisi
Galaxy S22 serisi
Galaxy S21 FE
Galaxy Z Fold 6
Galaxy Z Flip 6
Galaxy Z Fold 4
Galaxy Z Flip 4
Galaxy A56
Galaxy A55
Galaxy A36 5G
Galaxy A35
Galaxy A34
Galaxy A15 (LTE / 5G)
Galaxy A04 4G
Galaxy Tab S10 Plus
Galaxy Tab S9 FE
Galaxy Tab S8 (Wi-Fi / 5G)
Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi / 5G)
Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi / 5G)
Galaxy XCover 7 Pro
Galaxy M35