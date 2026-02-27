Samsung, uygun fiyatlı telefonlara yapay zeka özellikleri getirecek

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, giriş seviyesi telefonlarına yapay zeka entegre etmeyi planlıyor.

Şirket yöneticilerinden Raju Pullan, uygun fiyatlı cihazlara değer katmak amacıyla farklı ortaklar ve platformlarla çalıştıklarını doğruladı.

Galaxy A07 5G modelinin pazardaki başarılı çıkışının ardından şirket, yapay zeka özelliklerini çok daha geniş kitlelere ulaştırmak için düğmeye bastı.

Bu hamle sayesinde genel akıllı telefon kategorisinin genişletilmesi ve her bütçeye uygun ileri teknoloji sunulması hedefleniyor.

PERAKENDE VE FİNANSMAN YATIRIMLARI BÜYÜYOR

Büyüme stratejisi kapsamında Samsung, on binden fazla mağazada deneyim noktaları oluşturarak perakende altyapısına ciddi yatırımlar yapıyor.

Ayrıca tüketicilere akıllı telefon alımında kolaylık sağlamak adına "Finance Plus" aracılığıyla bankalarla iş birliği yapılarak özel finansman seçenekleri devreye alınıyor.

Orta segment pazarının son derece rekabetçi bir hale geldiğini vurgulayan şirket yetkilileri, bu alandaki pazar payını yenilikçi adımlarla güçlendirmek istiyor.



