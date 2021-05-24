Samsung'dan ABD'ye 18 milyar dolarlık tesis

Samsung, yeni döküm tesisini ABD'nin Teksas eyaletinde inşa edecek. Yeni fabrikanın 18 milyar dolar yatırımla kurulması planlanıyor.

Son zamanlarda birçok sektörde yaşanan küresel çip tedarik sorunları nedeniyle markaların üretiminde aksaklıklar yaşanıyor. Bu sorunu çözmek için hükümetlere ve teknoloji şirketlerine büyük iş düşüyor.

ABD’de en büyük yatırımı olan yabancı şirket konumundaki Samsung, 18 milyar dolarlık yatırımla Teksas eyaletine yeni bir tesis daha inşa ediyor.

Güney Koreli şirketin şu anda faaliyette olan ABD'deki tesisi, 17 milyar dolarlık yatırımla hayata geçmişti.

Yeni tesisin inşa edilmesiyle Samsung'un ABD'deki toplam yatırımı 35 milyar dolar gibi rekor bir seviyeye yükselecek.

1800 KİŞİYE İŞ İMKANI

Eyaletlerin çeşitli teşviklerle kendine çekmeye çalıştığı Samsung, yeni tesisi için yine Teksas'ı tercih etti. Eyaletin firmaya 1 milyar doların üzerine teşvik sağladığı belirtilirken, kurulacak yeni fabrikada 1800 kişiye iş imkanı sağlanacak.

İKİ BAŞKAN BİRLİKTE AÇIKLADI

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-In ve ABD Devlet Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray'da bir araya gelerek Samsung'un yatırım planlarından bahsetmişti. Teksas'taki yeni tesisin 2023 yılının sonlarında devreye alınması bekleniyor.