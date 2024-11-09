Samsung'dan Apple'a rakip: Karma gerçeklik cihazı yolda

Haber Merkezi

Samsung, 2025 yılında XR (karma gerçeklik) cihazını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirket, bu yılın üçüncü çeyreğine ait kazanç raporunda yaptığı açıklamada, gelecek yıl XR cihazının piyasaya sürüleceğini ima etti. Bu cihazın, Galaxy S25 serisiyle birlikte tanıtılması bekleniyor.

SAMSUNG XR CİHAZI HAKKINDA BİLGİLER

Samsung, XR cihazı hakkında henüz detaylı bilgi paylaşmadı. Ancak, bu yılın başlarında Galaxy S24 lansmanında cihazla ilgili bazı ipuçları vermişti.

Şirket, bu projede Google ve Qualcomm ile iş birliği yaptığını açıklamıştı.

Söylentilere göre, cihazda Qualcomm'un Snapdragon XR2+ Gen 2 işlemcisi ve XR cihazları için optimize edilmiş yeni bir Android sürümü kullanılacak.

Cihazın form faktörü hakkında ise farklı görüşler var. Bazı kaynaklar kulaklık formunda olacağını iddia ederken, bazıları ise gözlük formunda olacağını öne sürüyor.

XR PAZARINDA REKABET KIZIŞIYOR

Samsung'un XR alanına girmesi, bu pazardaki rekabeti daha da kızıştıracak. Apple, Vision Pro ile XR pazarına iddialı bir giriş yapmıştı. Meta ise Quest serisi VR kulaklıkları ve Ray-Ban akıllı gözlükleriyle pazarda önemli bir yer edinmiş durumda.

Samsung'un XR cihazının, bu güçlü rakiplere karşı nasıl bir performans göstereceği merakla bekleniyor.