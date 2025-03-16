Samsung'dan oyunculara özel yeni uygulama: Game Booster+

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Samsung, akıllı telefonlarında oyun deneyimini iyileştirmek için Game Booster+ uygulamasını piyasaya sürdü.

Bu uygulama, markanın Good Lock uygulaması için bir modül olarak tasarlandı ve oyunculara oyun deneyimlerini kişiselleştirmek ve geliştirmek için daha fazla seçenek sunuyor.

Game Booster+, oyun kumandası tuşlarını yeniden eşleme, belirli GPU ayarlarını değiştirme ve oyun olarak sınıflandırılmamış uygulamaları oyun kategorisine ekleme gibi özellikleriyle dikkat çekiyor.

OYUN KUMANDASI TUŞLARINI KİŞİSELLEŞTİRME

Game Booster+'ın en dikkat çekici özelliklerinden biri, oyuncuların oyun kumandası tuşlarını istedikleri gibi yeniden eşleyebilmeleri.

Bu özellik, oyuncuların oyun kumandalarını kendi oyun tarzlarına göre özelleştirmelerine olanak tanıyor. Oyuncular, dört adede kadar farklı profil oluşturarak farklı oyun türleri için farklı kumanda ayarları kullanabiliyor.

GELİŞMİŞ GPU AYARLARI

Game Booster+, oyunculara GPU ayarlarını optimize etme imkanı da sunuyor. Uygulama, PreTransform ve Texture Filter olmak üzere iki farklı GPU ayarı sunuyor.

PreTransform, Vulkan oyunlarının ekran döndürmesinde GPU'yu rahatlatırken, Texture Filter doku kalitesini artırmaya yardımcı oluyor. Oyuncular, bu ayarlar sayesinde oyun performansını ve grafik kalitesini kendi tercihlerine göre ayarlayabiliyor.

OYUN KATEGORİSİ AYARLARI

Game Booster+, oyun olarak sınıflandırılmamış uygulamaları da oyun kategorisine ekleme özelliği sunuyor.

Bu sayede, oyuncular telefonlarında oyun olarak tanınmayan uygulamaları da oyun modunda çalıştırabiliyor ve Game Booster'ın sunduğu avantajlardan yararlanabiliyor.

Samsung, Game Booster+ uygulamasını şu anda Güney Kore'deki Galaxy Store'da kullanıma sundu. Ancak, uygulamanın APK dosyası internette dolaşıma girdi ve diğer bölgelerdeki kullanıcılar tarafından da indirilebiliyor.