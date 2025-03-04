Samsung'un akıllı yüzüğü Galaxy Ring, insanların vücut sıcaklıklarını okuyacak

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Samsung, giyilebilir teknoloji alanında yeni bir çığır açmaya hazırlanıyor. Galaxy Ring'in gelecekteki modelleri, kullanıcının vücut sıcaklığını ölçmenin ötesine geçerek nesnelerin ve diğer insanların sıcaklığını da algılayabilecek.

GELİŞMİŞ SICAKLIK ÖLÇÜMÜ

Samsung'un Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'ne (WIPO) sunduğu patent, yüzüğün iç kısmına yerleştirilmiş gelişmiş bir sıcaklık sensörünü ortaya koyuyor.

Bu sensör, kullanıcının parmağıyla doğrudan temas halinde olacak şekilde tasarlanmış. Ayrıca, yüzükte bulunan ivmeölçer ve jiroskop gibi hareket sensörleri, kullanıcının el ve parmak hareketlerini takip ederek sıcaklık ölçümünü tetikleyebilecek.

Bu sayede, kullanıcı sadece yüzüğü bir nesneye veya kişiye yaklaştırarak sıcaklık ölçümü yapabilecek.

Galaxy Ring 2 güncellemeleri ile birlikte, bu yeni modelin diğer cihazlarla bağlantı kurarak daha geniş bir kullanım alanı sunması bekleniyor.

Bu yeni teknolojinin potansiyel kullanım alanları oldukça geniş. Örneğin, ebeveynler çocuklarının vücut sıcaklığını kolayca kontrol edebilir veya sporcular antrenman sırasında vücut sıcaklıklarını takip edebilir.

Ayrıca, bu özellik, alışveriş yaparken gıdaların tazeliğini kontrol etmek veya evdeki elektronik cihazların sıcaklığını izlemek gibi günlük görevlerde de kullanılabilir.

Akıllı yüzük sıcaklık ölçümü teknolojisindeki bu ilerleme, kullanıcıların sağlık ve güvenliklerini artırmalarına yardımcı olabilir.