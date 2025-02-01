Samsung'un çip üretim bölümü bütçe kesintisine gidiyor

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Samsung Foundry, 2025 yılı için yatırım bütçesini yarıya indirme kararı aldı. Bu kararın nedeni, şirketin yeterli müşteri bulamaması ve 3nm üretim sürecinde yaşanan verimlilik sorunları.

Samsung Foundry, 2025 yılı için yatırım bütçesini 2024 yılına göre yarıya indirdi. Bu durum, şirketin büyüme planlarını yavaşlatabileceği endişelerini artırdı.

MÜŞTERİ EKSİKLİĞİ

Samsung Foundry, büyük müşteriler çekmekte zorlanıyor. Qualcomm gibi önemli müşterilerin TSMC'ye yönelmesi, Samsung Foundry'nin gelirlerini azalttı.

Ayrıca şirket, 3nm çip üretiminde verimlilik sorunları yaşıyor. Bu sorunlar, şirketin müşteri kaybetmesine ve maliyetlerinin artmasına neden oldu.

Samsung, Galaxy S25 serisinde Exynos 2500 işlemcisi yerine Snapdragon 8 Elite işlemcisini kullanmak zorunda kaldı.

Ancak, Exynos 2500'ün Galaxy Z Flip 7 ve Galaxy Z Flip FE gibi katlanabilir telefonlarda kullanılması bekleniyor.

Samsung Foundry, 2nm ve 1.4nm çipler üretmek için çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, gelecekte daha fazla müşteri çekerek pazar payını artırmayı hedefliyor.