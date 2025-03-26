Samsung'un dinamik adası Now Bar'a yeni özellikler geliyor

Haber Merkezi

Samsung, akıllı telefon kullanıcılarının hayatını kolaylaştırmak için geliştirdiği Now Bar özelliğine yeni özellikler ekliyor.

One UI 7 güncellemesiyle birlikte gelen Now Bar, artık daha fazla uygulama ve bilgiyle entegre olacak.

Özellikle yolculuk paylaşım uygulamaları ve spor skorları gibi kullanıcıların sıkça ihtiyaç duyduğu bilgilere hızlı erişim sağlanacak.

YOLCULUK PAYLAŞIM VE SPOR SKORLARI NOW BAR'DA

Güney Kore'nin önde gelen yolculuk paylaşım uygulaması Kakao T, Now Bar ile entegre olarak kullanıcıların yolculuk varış saatlerini ve hedeflerine ne kadar sürede ulaşacaklarını gösterecek.

Bu özellik, iPhone kullanıcılarının Dinamik Ada'dan Uber yolculukları hakkında alabildikleri bilgi türüne benzer bir deneyim sunacak.

Ayrıca; futbol, basketbol, beyzbol ve voleybol gibi spor dallarındaki gerçek zamanlı skorlar da Now Bar üzerinden takip edilebilecek.

NOW BAR HANGİ MODELLERDE OLACAK

Now Bar özelliği, Samsung Galaxy S25 serisi ve orta segment Galaxy A56 modeliyle birlikte kullanılacak.

Ayrıca, One UI 7 güncellemesini alacak eski Galaxy modelleri de bu özelliğe kavuşacak.