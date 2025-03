Haberler



Samsung'un dinamik adası Now Bar'a yeni özellikler geliyor Samsung, iPhone'un Dinamik Adası'na rakip olarak geliştirdiği Now Bar özelliğini daha kullanışlı hale getirmeyi hedefliyor. One UI 7 güncellemesiyle gelen Now Bar, artık yolculuk paylaşım uygulamaları ve spor skorları gibi daha fazla bilgi sunacak.