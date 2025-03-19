Samsung'un en incesi: Galaxy S25 Edge beklenenden pahalı olabilir

Haber Merkezi

Teknoloji dünyasının devlerinden Samsung, merakla beklenen yeni akıllı telefonu Galaxy S25 Edge'i piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

2025'in en dikkat çekici telefonlarından biri olması beklenen bu model, sızdırılan bilgilere göre beklenenden yüksek bir fiyatla satışa sunulacak.

Galaxy S25 Edge modelinin Avrupa fiyatının 1200 ile 1400 euro arasında olması bekleniyor.

FİYAT VE DEPOLAMA SEÇENEKLERİ

Galaxy S25 Edge'in fiyatı, özellikle giriş seviyesi modeli için birçok kullanıcıyı şaşırtacak gibi görünüyor.

Sızdırılan bilgilere göre, 256 GB depolama alanına sahip temel modelin Avrupa fiyatı 1200 ila 1300 euro arasında olacak. 512 GB depolama alanına sahip üst modelin ise 1300 ila 1400 euro arasında bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.

Bu fiyatlar, Galaxy S25 Plus'ın fiyatının da üzerinde. Bu da Galaxy S25 Edge'in ABD'de 1100 dolardan daha yüksek bir fiyatla satışa sunulacağı anlamına gelebilir.

RENK SEÇENEKLERİ VE TASARIM

Galaxy S25 Edge'in tasarımına dair sızıntılar, cihazın oldukça şık ve modern bir görünüme sahip olacağını gösteriyor.

Özellikle renk seçenekleri, telefonun dikkat çekici özelliklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Sızdırılan bilgilere göre, telefonun Titanyum Buz Mavisi, Titanyum Gümüş ve Titanyum Jet Siyahı olmak üzere üç farklı renk seçeneği bulunacak. Bu renklerin, telefonun titanyum kasasıyla uyumlu bir şekilde tasarlandığı belirtiliyor.

Galaxy S25 Edge, 6 mm'lik ince bir tasarıma sahip olacak. Bu incelik, telefonun ağırlığını da 160 grama kadar düşürecek.

Telefonun ayrıca, Galaxy S25 Ultra ile aynı 200 MP ana arka kameraya ve en son teknoloji Snapdragon 8 Elite işlemciye sahip olması bekleniyor.

Galaxy S25 Edge'in resmi tanıtımının önümüzdeki ay yapılması bekleniyor.