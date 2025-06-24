Samsung'un Galaxy AI özellikleri ücretli oluyor

Samsung'un Galaxy S24 serisiyle birlikte tanıttığı ve büyük ses getiren yapay zeka paketi Galaxy AI'ın ücretsiz deneme süresi sona yaklaşıyor.

Yeni bir söylentiye göre, Samsung, bu özelliklerin ücretlendirme politikasını çok yakında belirleyecek.

FİYATLANDIRMA TEMMUZ AYINDA NETLEŞEBİLİR

En son söylentilere göre, Galaxy AI fiyatlandırması bu yılın üçüncü çeyreğinde, yani temmuz, ağustos veya eylül aylarında son halini alacak.

Hatta Temmuz ayında düzenlenmesi beklenen ve yeni katlanabilir telefonların tanıtılacağı Unpacked etkinliğinde bazı somut rakamların açıklanması bile mümkün.

Bu, kullanıcıların yakın gelecekte bu yapay zeka özelliklerini kullanmaya devam etmek için ne kadar ödeme yapmaları gerektiğini öğrenecekleri anlamına geliyor.

2025 SONUNA KADAR ÜCRETSİZ, SONRA NE OLACAK

Samsung, Galaxy S24'ü tanıttığında kendi web sitesinde, "Galaxy AI özelliklerinin, desteklenen Samsung Galaxy cihazlarında 2025 yılı sonuna kadar ücretsiz olarak sunulacağı" uyarısına yer vermişti. Bu süre dolmak üzereyken, şirketin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.

Samsung henüz nihai bir karar vermemiş olsa da masadaki olası yaklaşımlar arasında yalnızca premium ve gelişmiş özellikler için ücret talep etme veya tüm paket için abonelik tabanlı bir model sunma yer alıyor.

Tüketici tepkisi ve yasal gereklilikler nedeniyle, Samsung'un bu geçişte dikkatli adımlar atması bekleniyor.