Samsung'dan kulaklıklar için yeni patent: Kablosuz ses aktarımı

Haber Merkezi

Samsung, kablosuz ses teknolojisinde devrim yaratabilecek yeni bir patent aldı. Bu patent, Ultra Geniş Bant (UWB) teknolojisi kullanılarak kablosuz kulaklıklarda ses aktarımı yapılmasını sağlıyor.

BLUETOOTH'UN YERİNİ UWB Mİ ALACAK

Bluetooth, uzun yıllardır kablosuz ses cihazlarında kullanılan standart teknoloji. Ancak, Samsung'un yeni patenti UWB teknolojisinin Bluetooth'un yerini alabileceğine işaret ediyor.

UWB, Bluetooth'a göre bazı avantajlar sunuyor. UWB, daha geniş bir frekans bandı kullandığı için parazitlerden daha az etkileniyor.

Ayrıca bu teknoloji, daha düşük gecikme süreleriyle daha akıcı bir ses deneyimi sunuyor.

UWB, Bluetooth'a göre daha yüksek veri aktarım hızlarına sahip ve daha az güç tüketerek daha uzun pil ömrü sağlıyor.

NASIL ÇALIŞIYOR

Samsung'un patent başvurusuna göre, yeni teknoloji Bluetooth ve UWB'nin birlikte çalışmasını içeriyor.

İlk kulaklık ana cihaza Bluetooth ile bağlanıyor. Daha sonra, ilk kulaklık ikinci kulaklığa UWB ile bağlanarak ses aktarımı gerçekleştiriliyor.

Samsung'un bu yeni teknolojiyi Galaxy Buds kablosuz kulaklıklarında kullanması bekleniyor.