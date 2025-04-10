Samsung'un sevimli robotu Ballie, Google desteğiyle satışa çıkıyor

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Teknoloji dünyasının iki devi Samsung ve Google arasındaki iş birliği yeni bir boyut kazanıyor.

Daha önce Galaxy telefonlarında Google'ın yapay zeka yeteneklerini kullanan Samsung, şimdi de yaklaşan akıllı ev robotu Ballie'yi Google'ın Gemini yapay zekasıyla donatıyor.

Bu stratejik ortaklık sayesinde Ballie, ev işlerinizi hallederken sizinle doğal bir şekilde iletişim kurabilecek kişisel bir yapay zeka yardımcısına dönüşecek.

Küçük ve tekerlekli tasarımıyla dikkat çeken Ballie'nin bu yaz piyasaya sürülmesi bekleniyor.

GEMİNİ YAPAY ZEKASI BALLİE'YE HAYAT VERİYOR

Samsung ve Google Cloud arasındaki derinleşen iş birliği, Gemini'nin üretken yapay zekasını Ballie'ye entegre etmeyi amaçlıyor.

Bu entegrasyon sayesinde Ballie, ışıklarınızı ayarlamak, misafirlerinizi karşılamak, programlarınızı yönetmek, hatırlatıcılar kurmak ve hatta evcil hayvanlarınızı beslemek gibi çeşitli görevleri yerine getirebilecek.

En dikkat çekici özelliklerinden biri ise Ballie'nin tüm bu işlemleri yaparken sizinle doğal bir sohbet gerçekleştirebilecek olması.

BALLİE NASIL ÇALIŞACAK

Ballie, sesli ve işitsel verilerin yanı sıra kamerasından gelen görsel verileri ve evin dört bir yanındaki sensörlerden elde ettiği bilgileri işlemek için Samsung'un kendi dil modelleriyle entegre edilmiş Gemini'nin çok modlu yeteneklerinden yararlanacak.

Bu sayede Ballie, gerçek zamanlı olarak farklı durumlara uyum sağlayabilecek ve tepki verebilecek. Örneğin, gardırobunuzun önünde ne giyeceğinizi düşünürken Ballie'ye danışabilir ve kıyafetlerinizle ilgili öneriler alabilirsiniz.

Gemini'nin gelişmiş muhakeme yetenekleri sayesinde Ballie sadece ev işlerinde değil, sağlık ve zindelik konusunda da size destek olabilir. Kendinizi yorgun hissettiğinizde bunu algılayabilen Ballie, enerjinizi artırmak için kişiselleştirilmiş tavsiyeler sunmak üzere Google Arama'yı kullanabilir.

Daha fazla egzersiz yapma veya uyku düzeninizi iyileştirme gibi konularda size özel ipuçları verebilir. Ballie, adeta küçük ve sevimli bir evcil hayvan gibi, sizin için işleri kolaylaştırmak üzere tasarlandı.

PİYASAYA ÇIKIŞ VE FİYAT BEKLENTİSİ

Ballie'nin kesin çıkış tarihi henüz açıklanmamış olsa da yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte daha fazla detayın ortaya çıkması bekleniyor.

Ancak, Ballie'nin ilk etapta yalnızca ABD ve Güney Kore pazarlarında satışa sunulacağı belirtiliyor.

Fiyat konusunda ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı, ancak bu sevimli ve yetenekli robotun bütçe dostu olması beklenmiyor.