Samsung'un uygun fiyatlı modeli Galaxy F17 tanıtıldı: İşte özellikleri

Samsung, yeni uygun fiyatlı akıllı telefonu Samsung Galaxy F17 modelini Hindistan’da resmi olarak tanıttı.

Galaxy F16'nın halefi olan cihaz, Exynos 1330 işlemcisi, Gorilla Glass Victus koruması ve 6 yıl güncelleme desteğiyle dikkat çekiyor.

SAMSUNG GALAXY F17 ÖZELLİKLERİ

6.7 inç boyutunda FHD+ 90Hz Super AMOLED bir ekrana sahip olan Samsung Galaxy F17, gücünü 5.000 mAh kapasiteli bataryasından alıyor ve 25W hızlı şarj desteği sunuyor.

Arka tarafta OIS destekli 50 MP ana kameraya, 5 MP ultra geniş açı ve 2 MP makro lens eşlik ediyor. Ön tarafta ise 13 MP'lik bir selfie kamerası bulunuyor.

6 YIL GÜNCELLEME SÖZÜ

Cihazın en iddialı olduğu nokta ise yazılım desteği oldu. Android 15 ve One UI 7 ile kutudan çıkan telefon, tam 6 yıl boyunca işletim sistemi ve güvenlik güncellemesi alacak.

Performans tarafında Exynos 1330 işlemci, 4 GB ve 6 GB RAM seçenekleri sunulurken, telefonun Hindistan'daki başlangıç fiyatı yaklaşık 164 dolar olarak açıklandı.