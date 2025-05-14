Samsung Galaxy S25 Edge, Plus modelinin sonunu getirebilir

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Samsung, sadece 5,8 mm kalınlığındaki en ince Galaxy telefonu olan Galaxy S25 Edge'i resmi olarak duyurarak S25 serisine yeni bir üye ekledi.

Ancak bu yeni model, şık tasarımının ötesinde, Galaxy S serisinin geleceği için önemli bir dönüm noktası olabilir ve iyi satması durumunda Plus modelinin sonunu getirebilir.

GALAXY S25 EDGE, PLUS MODELİNİN KADERİNİ BELİRLEYECEK

Yeni bir rapora göre, son yıllarda Galaxy S serisinde düşük performans gösteren Plus modelinin yerini Galaxy S25 Edge alabilir, ancak bu tamamen yeni modelin satış başarısına bağlı olacak.

Samsung'un Galaxy S26 serisinin erken geliştirmesine Standart, Edge ve Ultra olmak üzere üç modelle başladığı, ancak Plus modelinin kaderinin S25 Edge'in performansına göre şekilleneceği belirtiliyor.

Galaxy S25 Edge, 200 MP ana kamera, daha dayanıklı cam ve ultra ince tasarım gibi özelliklere sahip olsa da daha küçük batarya, daha yavaş şarj ve telefoto kamera eksikliği gibi bazı dezavantajları da beraberinde getiriyor.

Samsung'un S25 Edge için belirlediği 1,3 milyon adetlik ilk üretim hedefinin, S25 Plus'ın sevkiyat rakamlarından düşük olması da markanın temkinli yaklaştığını gösteriyor.

PLUS MODELLERİNİN SONU GENEL BİR TREND HALİNE GELİYOR

Samsung'un Plus modelini gözden çıkarma olasılığı sektörde tek değil; Apple'ın da bu yılki iPhone 17 serisinde Plus modelini daha ince bir iPhone 17 Air ile değiştireceği konuşuluyor.

Bu durum, büyük ekranlı ancak Ultra olmayan "Plus" segmentindeki telefonların popülaritesinin genel olarak azaldığını gösteriyor.