Samsung'un yeni telefonu Galaxy A26 beklentilerin altında kaldı

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Samsung'un yakında piyasaya sürmeyi planladığı Galaxy A26 modeli, tasarımı ve donanımı ile hayal kırıklığı yarattı.

Sızdırılan görseller, telefonun eski bir tasarıma ve düşük seviye özelliklere sahip olduğunu gösteriyor.

ESKİ TASARIM VE ÖZELLİKLER

Galaxy A26, kötü bir kamera adası ve kalın alt çerçeve gibi eski tasarım öğelerini koruyor.

Ayrıca, Exynos 1280 işlemci, 6 GB RAM ve 6,64 inç ekran gibi düşük seviye özellikler de telefonu cazip kılmıyor.

YAZILIM GÜNCELLEMELERİ TEK AVANTAJI

Telefonun tek avantajı, kutudan One UI 7 ile Android 15 yüklü olarak gelmesi ve uzun süreli yazılım güncellemeleri alacak olması.

Galaxy A26'nın tasarımı ve donanımı, Samsung'un Galaxy A serisini ihmal ettiği izlenimini yaratıyor.

Şirket, son yıllarda Galaxy A serisi telefonlarında önemli bir yenilik sunmadı.