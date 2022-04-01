Şarjın hızlı bitmesi sorununu çözen iOS 15.4.1 yayınlandı

Apple, iOS 15.4.1 yazılım güncellemesini yayınladı. Yeni güncelleme, iOS 15.4 ile gelen batarya sorununu çözüme kavuşturuyor.

Apple'ın; desteklenen iPhone modellerine sunduğu iOS 15 güncellemesi, geçtiğimiz günlerde yeni sürüme güncellenmiş ve iOS 15.4 yayınlanmıştı. Ancak güncelleme, bazı sorunları da beraberinde getirdi.

Güncelleme sonrasında giderek artan sayıda kullanıcı, şarj ömrünün azaldığını rapor etti. Hatta bazı kullanıcılar, iPhone 13 Pro Max’in sadece yarım gün çalışabildiği söyledi.

iOS 15.4.1 İLE ŞARJ SORUNU ÇÖZÜLDÜ

Apple, dün akşam saatlerinde iOS 15.4.1 güncellemesini iPhone'lar için yayınladı.

Güncelleme, cihazlar için hata düzeltmeleri ve güvenlik güncellemeleri içerirken, aynı zamanda bataryanın hızlı tükenmesi sorunu da çözüldü.

Yaklaşık 260 MB boyutunda olan iOS 15.4.1 güncellemesini yüklemek için Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme yolunu izleyebilirsiniz.

iOS 15.4.1 ALAN iPHONE MODELLERİ