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- Şarjın hızlı bitmesi sorununu çözen iOS 15.4.1 yayınlandı
Şarjın hızlı bitmesi sorununu çözen iOS 15.4.1 yayınlandı
Apple, iOS 15.4.1 yazılım güncellemesini yayınladı. Yeni güncelleme, iOS 15.4 ile gelen batarya sorununu çözüme kavuşturuyor.
- Haber Merkezi
- 01.04.2022 - 10:47
- Güncelleme : 01.04.2022 - 10:49
Apple'ın; desteklenen iPhone modellerine sunduğu iOS 15 güncellemesi, geçtiğimiz günlerde yeni sürüme güncellenmiş ve iOS 15.4 yayınlanmıştı. Ancak güncelleme, bazı sorunları da beraberinde getirdi.
Güncelleme sonrasında giderek artan sayıda kullanıcı, şarj ömrünün azaldığını rapor etti. Hatta bazı kullanıcılar, iPhone 13 Pro Max’in sadece yarım gün çalışabildiği söyledi.
iOS 15.4.1 İLE ŞARJ SORUNU ÇÖZÜLDÜ
Apple, dün akşam saatlerinde iOS 15.4.1 güncellemesini iPhone'lar için yayınladı.
Güncelleme, cihazlar için hata düzeltmeleri ve güvenlik güncellemeleri içerirken, aynı zamanda bataryanın hızlı tükenmesi sorunu da çözüldü.
Yaklaşık 260 MB boyutunda olan iOS 15.4.1 güncellemesini yüklemek için Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme yolunu izleyebilirsiniz.
iOS 15.4.1 ALAN iPHONE MODELLERİ
- Phone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone SE (1. nesil)
- iPhone SE (2. nesil)
- iPhone SE (3. nesil)
- iPod touch (7. nesil)