Satürn'ün uydusu Enceladus'ta yaşam izleri olabilir

Bilim insanları, Satürn'ün Enceladus uydusunun yaşam barındırma ihtimalinin çok yüksek olduğunu söylüyor.

Dünya'nın ötesinde yaşam aramak için en önemli yerlerden bir tanesi de buzlu kabuğunun altında bir sıvı su okyanusuna sahip olduğu tahmin edilen Satürn'ün uydusu Enceladus olarak dikkat çekiyor.

Enceladus, buzla kaplı olduğu için Güneş sistemimizdeki en yansıtıcı cisimlerden biridir ve normalde parlak beyaz bir kar topu gibi görünür.

Enceladus'ta yaşam ihtimali

Satürn çevresinde keşfedilen ikinci uydu olan Enceladus'taki buzulun altında yer alan okyanusta, kalın bir buz kabuğu bulunuyor.

Bilim insanları, bu kabuğun oluşturduğu bulutta hayatın beş temel öğesi olan karbon, hidrojen, azot, oksijen ve kükürt buldu. Bununla birlikte araştırmada, temel element fosfor henüz bulunamadı.

2005 yılında Cassini uzay aracı tarafından gerçekleştirilen bir yakın geçiş sırasında, uydudan uzaya fışkıran buz yanardağları keşfedilmişti.

Yüzeyden adeta bir lav gibi fışkıran buzlar, Enceladus'un altında dev bir okyanusun yattığının ilk işaretlerinden biriydi.

Enceladus üzerinde gerçekleştirilen araştırmalar sonucunda, yüzeyde bulunan çatlaklardan püsküren buzun içeriğinde dihidrojen (H2) ve metan (CH4) dahil olmak üzere çeşitli karbon içeren organik bileşikler tespit edilmişti.

Ardından yapılan çalışmalarda ise, bu bileşiklerin reaksiyon sonucu meydana geldiği ve doğrudan yaşam belirtisi sayılamayacağı söylenmişti.