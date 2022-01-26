Satürn'ün uydusunda dev okyanus izleri bulundu

Satürn'ün uydusu Mimas üzerinde yapılan araştırmalar, yüzeydeki kalın buz tabakasının altında dev bir okyanus olabileceğini gösteriyor.

Mimas, Satürn'ün William Herschel tarafından 1789 yılında keşfedilen doğal uydusuna deniyor.

Güneş sistemindeki diğer uydularla kıyaslandığında çapının büyüklüğü açısından 20'nci sırada yer alan Mimas, son zamanlarda bilim insanlarının dikkatini çekiyor.

YÜZEYİN ALTINDA OKYANUS OLABİLİR

Mimas uydusunun donmuş olduğunu kanıtlamak için çalışmalar yürüten araştırmacılar, uydunun bir sıvı iç okyanusa sahip olabileceğine dair izlere rastladı.

Uydu dönüşünde, genellikle bir iç okyanusun varlığını destekleyebilen bir salınım yaptığı tespit edildi.

Bilim insanları, bu salınımın; Mimas'ın iç kısmının ısınmasına, buzun erimesine ve yüzeyin derinliklerinde bir okyanus oluşturmasına neden olabileceğini öne sürüyor.

Bu yaklaşımın sonucunda, uydunun salınım gerçekleştirilmesini mümkün kılacak bir sıvı okyanusun yüzeyden yaklaşık 22-32 km derinde olması gerektiği belirtiliyor.



