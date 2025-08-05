Şekersiz deyip geçmeyin: Gazlı içecekler diyabet riskini ciddi şekilde artırıyor

Sıkça daha sağlıklı bir alternatif olarak pazarlanan diyet içeceklerin aslında Tip 2 diyabet riskini artırabileceği ortaya çıktı.

Avustralya'daki Monash Üniversitesi ve Royal Melbourne Teknoloji Enstitüsü (RMIT) Üniversitesi'nden bilim insanları tarafından yürütülen ve Diabetes & Metabolism dergisinde yayınlanan yeni ve kapsamlı bir araştırma, yapay tatlandırıcı içeren içeceklerin olası sağlık risklerini bir kez daha gündeme getirdi.

Araştırmanın en çarpıcı bulgusu ise, günde sadece bir kutu diyet gazlı içecek içmenin Tip 2 diyabet geliştirme riskini yüzde 38'e kadar artırabilmesi oldu.

ARAŞTIRMANIN DETAYLARI VE KİLO FAKTÖRÜ

Çalışma, 40-69 yaşları arasındaki 36 binden fazla Avustralyalının yeme ve içme alışkanlıklarını takip etti.

Araştırma sonucunda, yapay tatlandırıcılı meşrubatların günlük tüketiminin, normal şekerli içeceklere kıyasla Tip 2 diyabet riskinin daha yüksek olduğu bulundu.

İlginç bir şekilde, vücut ağırlığı hesaba katıldığında, şekerli içecekler ile Tip 2 diyabet arasındaki bağlantının ortadan kalktığı görüldü.

Bu durum, bu özel ilişkide asıl tetikleyicinin aşırı kilo olabileceğini gösteriyor. Ancak aynı durum diyet gazlı içecekler için geçerli değildi; yani kilo faktöründen bağımsız olarak risk artışı devam ediyordu.

YAPAY TATLANDIRICILAR KAN ŞEKERİNİ NASIL ETKİLİYOR

Çalışmanın yazarları, bu durumun arkasında yatan mekanizmanın bazı yapay tatlandırıcıların kan şekeri seviyelerini olumsuz etkilemesi olabileceğinden şüpheleniyor.

Örneğin, yaygın olarak kullanılan bir tatlandırıcı olan aspartamın, şekerle aynı insülin tepkisini tetiklediği daha önceki çalışmalarda gösterilmişti.

Diğer bazı tatlandırıcıların ise bağırsak bakterilerini bozduğu ve vücutta glikoz intoleransını (şekerin düzgün kullanılamaması) artırdığı biliniyor.

Bu etkileşimlerin, kilo almayan kişilerde bile Tip 2 diyabet riskini artırıyor olabileceği düşünülüyor.

HALK SAĞLIĞI İÇİN UYARI

Araştırmacılar, yapay tatlandırıcıların potansiyel sağlık riskleri konusunda daha fazla kamuoyu farkındalığı yaratılması çağrısında bulunuyor.

Son yıllarda yapılan diğer çalışmalar, bu şeker ikamelerinin beyin bütünlüğü ve kalp hasarı gibi sorunlarla da bağlantılı olabileceğini ortaya koymuştu.

RMIT Üniversitesi'nden biyomedikal bilim insanı Barbora de Courten şöyle diyor:

Yapay tatlandırıcılar genellikle diyabet riski taşıyan kişilere daha sağlıklı bir alternatif olarak öneriliyor, ancak sonuçlarımız bunların da kendi sağlık risklerini oluşturabileceğini gösteriyor.

De Courten, gelecekteki politikaların, sadece şekerli olanları değil, tüm besleyici olmayan içeceklerin tüketimini azaltmaya yönelik daha geniş bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Bu araştırma, kalorisiz olmasının bir içeceği tamamen "sağlıklı" veya "risksiz" yapmadığını bir kez daha hatırlatıyor.