Selçuk Bayraktar: Beş on sene içerisinde dünya ile yarışacak girişimler çıkacak

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bayraktar, "Çok değil, 5-10 sene içinde dünya ile yarışacak, lider olacak nice girişimler çıkacak ülkemizden" dedi.

İHA ve SİHA’lar Türkiye’yi terörle mücadelesinde büyük katkı sağlamaya devam ederken, dünyada da adından söz ettiriyor.

Polonya, Türkiye'den SİHA satın alan ilk NATO üyesi oldu. Polonya'ya 24 adet TB2 SİHA satıldı.

“ZOR OLAN BAŞARIYI TÜRKİYE’YE KABUL ETTİRMEK”

Türkiye’de yerli ve milli girişimleriyle adından söz ettiren Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından “Zor olan neydi?” sorusuna cevap verdi. Zor olanın başarıyı Türkiye’ye kabul ettirmek olduğunu söyleyen Bayraktar, “Yaklaşık 20 yıldır yol arkadaşlarımızla birlikte hayatımızı adayıp yüksek teknoloji geliştirmek de değildi. Kendi sınıfının en iyisi olduğunu dünyanın kabullendiği teknolojimize, içimizden birilerinin hep 'acaba' demesine, hep bir noksan bulma, hatta çamur atma gayretine maruz kalmaktı. Her dönüm noktasında akla hayale gelmeyecek entrikalar, hezeyanlar, hor görmeler ve iftiralarla boğuşmaktı." değerlendirmesinde bulundu.

“ÖĞRENİLMİŞ ÇARESİZLİK BİTECEK”

Bazı engellerin aşıldığını söyleyen Bayraktar, "Çok değil, beş on sene içinde dünya ile yarışacak, lider olacak nice girişimler çıkacak ülkemizden. Birileri istemese de... Öğrenilmiş çaresizlik bitecek. Bu kervan yürüyecek. Ve inşallah... Bu ülke, özgüveni, azmi, iyi ahlakı ve inancıyla ülkesini seven, insanlık için çalışan gençlerin ellerinde, birçok alanda dünyada liderliğe yürüyecek." dedi.