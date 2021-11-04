Selçuk Bayraktar: TEKNOFEST 2022 duyuruları yakında başlıyor

Selçuk Bayraktar, Samsun'da gerçekleştirilecek TEKNOFEST 2022 için yarışma duyurularının yakında başlayacağını söyledi.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji Festivali TEKNOFEST, bu yıl 21-26 Eylül'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenmiş ve oldukça ilgi çekmişti.

Şimdi ise gözler gelecek yıl Samsun'da düzenlenecek olan TEKNOFEST 2022'ye çevrildi.

TEKNOFEST 2022 hazırlıkları için Samsun'a gelen Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda inceleme yaptıktan sonra çeşitli açıklamalarda bulundu.

"ŞİMDİDEN HAZIRLANMAYA BAŞLADIK"

TEKNOFEST'in Samsun'da olacağını ilan ettikleri günden itibaren çalışmalara başladıklarını söyleyen Bayraktar, "Samsun Valimizin, belediye başkanımızın, rektörlerimizin ev sahipliğinde incelemelere başladık. TEKNOFEST 2022'ye şimdiden Samsun'da hazırlanmaya başladık." dedi.





"36 FARKLI YARIŞMA KATEGORİSİ OLACAK"

Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST 2022 ile ilgili, gençlere hitaben şu ifadeleri kullandı:

"Sadece İHA ve SİHA'lar değil 36 farklı yarışma kategorisi var. Bunun da yüzde 90'ından fazlası sivil alanlar ve Türkiye'nin savunma sanayisinde başardığı, o çığır açan yüksek teknoloji ürünlerinin çok daha büyükleri, tüm dünyaya hitap edecek şekilde sivil alanlarda var.

"DUYURULAR YAKINDA"

Yarışma duyurularına çok yakın zamanda çıkacağız. Takipte kalmalarını, ekiplerini kurmalarını, şimdiden hazırlanmalarını bekliyoruz."





ANADOLU'DA İKİNCİ TEKNOFEST

TEKNOFEST'in, TEKNOFEST Karadeniz ile Anadolu'da ikinci kez gerçekleştirileceğini, ilkinin Gaziantep'te yapıldığını anlatan Bayraktar, "Karadeniz'in apayrı bir coşkusu var. İstanbul'da düzenlediğimizde de her zaman büyük bir ilgi ve büyük bir coşku gördük.

Bizler için de ayrı bir heyecan. Bir taraftan ana toprağı bir taraftan baba toprağı Karadeniz. Aynı zamanda o tınısıyla coşkulu Karadeniz'in havasıyla bambaşka geçeceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Bayraktar'a incelemeleri sırasında, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın da eşlik etti.