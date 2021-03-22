Sesli mesajları hızlandırma özelliği WhatsApp'a geliyor

WhatsApp'ın Android ve iOS beta uygulamalarının kodlarında ortaya çıkan özelliğe göre, sesli mesajları hızlandırma özelliği çok yakında uygulamaya eklenecek.

WhatsApp'ın, kullanıcı verilerini Facebook ile paylaşacağını duyurması ve kullanıcıları bunu kabul etmeye mecbur bırakması, oldukça ses getirmişti.

Milyonlarca kullanıcı, WhatsApp'tan ayrılarak Telegram ve Signal gibi diğer anlık mesajlaşma uygulamalarına yöneldi.

WhatsApp ise, platforma ekleyeceği yeni özelliklerle yeniden yükselişe geçmeyi planlıyor.

WHATSAPP, SESLİ MESAJLARI HIZLANDIRACAK

WhatsApp geliştiricileri, sesli mesajları farklı hızlarda oynatma özelliği üzerinde çalışıyor. WABetaInfo’nun paylaştığı ekran görüntülerine göre WhatsApp, sesli mesajlar için kullanıcılara 1x, 1,5x ve 2x oynatma hızları sunacak.

WhatsApp’ın özelliği geliştirmeyi tamamlayıp beta kullanıcılara sunmasıyla birlikte daha fazla detay ortaya çıkacak. Ancak özelliğin ne zaman tam olarak hazır olacağı henüz bilinmiyor.

YENİ WHATSAPP WEB SÜRÜMÜ DE YOLDA

Şu anda kullanımda olan WhatsApp Web uygulaması, akıllı telefonun internet bağlantısına ihtiyaç duyuyor.

Yeni WhatsApp Web uygulaması ise hesabınız bir akıllı telefonda açık olmasa bile WhatsApp'ı kullanmanıza izin verecek.

