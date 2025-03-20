Sevilen oyun Resident Evil 3, iPhone'lar için yayınlandı

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Capcom, korku türündeki popüler oyunu Resident Evil 3'ün Apple cihazlarına geldiğini duyurdu.

Şirket, oyunun artık iPhone, iPad ve Mac cihazlarda oynanabileceğini açıkladı. Oyun, belirli Apple cihazlarında desteklenirken çapraz ilerleme özelliği de sunuyor.

Oyuncular, oyunun tamamını satın almadan önce maceranın başlangıcını ücretsiz olarak deneyebilecekler.

APPLE CİHAZLARINA ÖZEL OPTİMİZASYON

Resident Evil 3, iPhone 15 Pro veya iPhone 16 serisi, M1 ve daha yeni işlemcili Mac'ler ve A17 Pro ve daha yeni çipli iPad'lerde çalışıyor.

Oyun, desteklenen Apple cihazları arasında çapraz ilerlemeyi destekliyor. Böylece oyuncular bir cihazda bıraktıkları oyuna başka bir cihazda kaldıkları yerden devam edebiliyor.

Aynı Apple hesabı üzerinden cihazlar arasında senkronizasyon sayesinde oyuncular ilerlemelerine iPhone'dan Mac'e sorunsuz bir şekilde devam edebilirler.

LANSMANA ÖZEL İNDİRİM FIRSATI

Serideki oyunların diğer Apple sürümlerinde olduğu gibi, oyuncular oyunun tamamını satın almadan önce maceranın başlangıcını ücretsiz olarak deneyebilirler.

Capcom, dokunmatik kontroller ve oyun kumandası uyumluluğu ile optimize edilmiş bir sürümün yanı sıra indirimli bir lansman teklifi sunuyor.

Oyunun sınırlı bir kısmı ücretsiz olarak sunulurken, tam oyunu satın almak isteyenler için 16 Nisan'a kadar özel bir indirim kampanyası bulunuyor.

Capcom, oyunun yaklaşık 31 GB boyutunda olduğunu ve kurulum sürecinin hedef sürücüde uygulamanın boyutunun en az iki katı kadar depolama alanının bulunmasını gerektirdiğini söylüyor. Oyunu başlatmak için bir internet bağlantısı da gerekiyor. Resident Evil 3, App Store'dan indirilebilir.