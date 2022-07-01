Siber saldırganların yeni hedefi: Deepfake iş başvuruları

Son zamanlarda deepfake teknolojisini ve çalıntı kişisel verileri kullanan siber dolandırıcılar, uzaktan çalışılan pozisyonlara başvurarak şirketlerin kritik pozisyonlarına yerleşiyor.

Herhangi bir videoda yer alan kişinin, yapay zeka yardımıyla anlık olarak başka bir kişinin görüntüsünü aldığı deepfake teknolojisi, son zamanlarda oldukça sık kullanılsa da çeşitli tartışmalara da neden olmuştu.

Örneğin bazı kötü niyetli kişiler, devlet adamlarının aslında hiç var olmayan sahte videolarını üretmeyi başarmıştı.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve videolarda bireylerin yüzlerinin manipüle edilerek sanki konuşuyormuş gibi gösterilmesi, son zamanlarda dolandırıcılar tarafından da kullanılıyor.

Deepfake iş başvuruları arttı

DHA'da yer alan habere göre, FBI'ın siber bölümü, çeşitli pozisyonlara başvurmak için çalıntı kişisel veriler ve deepfake kullanılan iş başvurularıyla ilgili şikayetlerde artış kaydettiğini belirten bir uyarı yayınladı.

Özellikle müşteri verilerine, şiketin finansal bilgilerine ve kurumsal BT alt yapısına erişilebilen pozisyonların tercih edildiğini belirten Laykon Bilişim Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, saldırganların şirket verilerini sızdırmayı, şirketi hacklemeyi ve fidye için verileri şifrelemeyi amaçladıklarını söyledi.

Akkoyunlu açıklamasının devamında, “Deepfake ile fotoğrafları olan herhangi birisi, gerçekte yapılmamış veya söylenmemiş bir şeyi yapıyor veya söylüyormuş gibi yanlış tanıtmak için manipüle edilebiliyor.

Dolandırıcılar IT ve bilgisayar programlama, veritabanı ve yazılım alanlarındaki pozisyonlara başvuruyor. Bazı pozisyonlar, müşteri kişisel verilerine, finansal verilere, kurumsal BT veritabanlarına ve özel bilgilere erişimi içeriyor.

Bu da saldırganların şirket verilerini sızdırmayı ve muhtemelen kurban şirketi hacklemeyi ve fidye için verilerini şifrelemeyi amaçladığı anlamına geliyor.” dedi.