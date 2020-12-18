Siber saldırılar sonrası ABD'den açıklama: Zorlanıyoruz

ABD Siber Güvenlik ve Altyapı Ajansı, siber saldırı sonucunda resmi kurumların bilgisayarlarına yerleştirilen yazılımların kaldırılmasının, çok karmaşık ve zorlayıcı olduğunu duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, yabancı bir hükümetin Ticaret, Hazine ve İç Güvenlik bakanlıklarına siber saldırı yaptığı duyurulmuştu.

ABD yönetiminden saldırının yapıldığı ülkeye dair herhangi bir açıklama gelmezken, Washington Post gazetesi söz konusu saldırının ardında Rus hükümeti olduğunu öne sürmüştü.

ABD: ZORLANIYORUZ

ABD Siber Güvenlik ve Altyapı Ajansı, söz konusu saldırı ile bilgisayarlara yerleştirilen "kötü niyetli yazılımların" kaldırılmasının zorlayıcı ve karmaşık bir süreç olduğunu açıkladı.

Ajanstan yapılan açıklamada, "Söz konusu saldırı, federal hükümetin yanı sıra eyalet ve yerel yönetimlere, önemli altyapı şirketleri ve diğer özel sektör kuruluşlarına da ciddi tehdit oluşturmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

DEVAMI GELEBİLİR

Daha fazla kurum ve kuruluşa siber saldırının yapılmasının beklendiğini belirtilen yetkililer, özel şirketlerin de siber saldırılara maruz kalabileceği uyarısı yaptı.

Yetkililer, Rus istihbarat servisinin saldırıların ardında olduğuna inandıklarını belirtti. Rusya ise suçlamaları reddetti.

BIDEN: BEDELİNİ ÖDEYECEKLER

Söz konusu saldırıların ardından açıklama yapan Joe Biden, "Yönetimim, siber güvenliği en önemli önceliği yapacak ve göreve başlar başlamaz bu sorunla ilgilenecek.

Ancak iyi bir savunma yeterli değil, düşmanlarımızı ilk olarak caydırmamız gerek ve bunu, saldırıların sorumlularına büyük bedel ödeterek yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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