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    Sıfır emisyonlu lüks yat, hizmete açılmaya hazırlanıyor

    Çevreci keşifler için tasarlanmış yeşil teknolojili 300 metrelik süper lüks yat, geceliği 1 milyon dolara milyonerleri taşıyacak.
    • Haber Merkezi
    • 28.09.2021 - 09:41
    • Güncelleme : 28.09.2021 - 10:23
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    Sıfır emisyonlu lüks yat, hizmete açılmaya hazırlanıyor

    Süper yat uzmanı Ivan Salas Jefferson ve kendi şirketi Iddes Yachts tarafından tasarlanan "Earth 300" adlı süper lüks yat ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

    Yaklaşık 300 metre uzunluğunda, 60 metre yüksekliğinde ve 425 kişiyi ağırlayabilen yat, 22 laboratuvar ve arka güvertesinde bir bilim küresiyle, bilim insanları ve öğrencileri çevreci keşifler için ücretsiz taşımayı amaçlıyor. Ancak zengin turistler için epey maliyetli bir fiyat politikası benimsenecek.

    GECELİĞİ 1 MİLYON DOLAR

    Önümüzdeki yıllarda suya indirilmesi beklenen  yatta kalmanın gecelik maliyeti ise 1 milyon dolar olacak.

    DAY 300

    Adeta yüzen bir bilgisayar olan Earth 300, nükleer yakıtla çalışacak. Yapımı 6 yıl süren yatın gücü, erimiş tuz reaktörü (molten salt reactor -MSR) olarak bilinen nükleer bir teknolojiyle sağlanacak. Fakat reaktörler sertifikalandırılana kadar gemi ilk etapta sentetik yeşil yakıtlarla çalışacak.

    ARAŞTIRMA MERKEZİ OLARAK KULLANILABİLECEK

    Şirketin kurucuları; geniş kabinler, balkonlar ve zenginler için çalışan istihdamı sağlamayı planlarken, aynı zamanda modern teknolojilerle bilim insanları ve kaşiflerin gemideki teçhizatı kullanarak araştırma yapmasını ve veri toplamasını da sağlamayı amaçlıyor.

    EARTH 360

    EARTH 300

    YAT

    earth 300

    yat

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